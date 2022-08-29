Рублёв обогнал Зверева в чемпионской гонке ATP
- Gettyimages.ru
В топ-10 произошло только одно изменение. Россиянин Андрей Рублёв поднялся на седьмую позицию, опередив Александра Зверева.
Лидером по-прежнему является Рафаэль Надаль. В тройку также входят Стефанос Циципас и Карлос Алькарас. Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев — пятый.
Напомним, что Открытый чемпионат США 2022 года пройдёт с 29 августа по 10 сентября на покрытии хард.
Ранее сообщалось, что Андрей Чесноков высказался об итогах жеребьёвки US Open — 2022 для Даниила Медведева и Аслана Карацева.