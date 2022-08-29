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Рублёв обогнал Зверева в чемпионской гонке ATP

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию чемпионской гонки.
Рублёв обогнал Зверева в чемпионской гонке ATP
  • Gettyimages.ru

В топ-10 произошло только одно изменение. Россиянин Андрей Рублёв поднялся на седьмую позицию, опередив Александра Зверева.

Лидером по-прежнему является Рафаэль Надаль. В тройку также входят Стефанос Циципас и Карлос Алькарас. Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев — пятый.

Напомним, что Открытый чемпионат США 2022 года пройдёт с 29 августа по 10 сентября на покрытии хард.

Ранее сообщалось, что Андрей Чесноков высказался об итогах жеребьёвки US Open — 2022 для Даниила Медведева и Аслана Карацева.

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