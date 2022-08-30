Даниил Медведев: некоторые друзья могли отвернуться от меня из-за того, что я русский
«У меня много друзей из разных стран мира. Когда всё это началось, некоторые из них могли отвернуться от меня из-за того, что я русский, независимо от причин. Ситуация на Украине не изменила то, что по жизни я добрый человек. Вы знаете, что есть много отличных украинцев, но есть и плохие. Есть много отличных русских, но также есть и плохие русские. Что касается меня, я пытался понять для себя, что очень важно видеть индивидуальность в человеке», — заявил Медведев на пресс-конференции.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, 20 апреля было объявлено, что заявки россиян и белорусов на участие в Уимблдоне будут отклонены.
Ранее Медведев высказался о тюремном сроке баскетболистки Бриттни Грайнер, осуждённой за контрабанду и хранение наркотиков.