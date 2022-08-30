Даниил Медведев: некоторые друзья могли отвернуться от меня из-за того, что я русский

Первая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как поменялось к нему отношение со стороны других теннисистов после смены ситуации на Украине.

«У меня много друзей из разных стран мира. Когда всё это началось, некоторые из них могли отвернуться от меня из-за того, что я русский, независимо от причин. Ситуация на Украине не изменила то, что по жизни я добрый человек. Вы знаете, что есть много отличных украинцев, но есть и плохие. Есть много отличных русских, но также есть и плохие русские. Что касается меня, я пытался понять для себя, что очень важно видеть индивидуальность в человеке», — заявил Медведев на пресс-конференции.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, 20 апреля было объявлено, что заявки россиян и белорусов на участие в Уимблдоне будут отклонены.

Ранее Медведев высказался о тюремном сроке баскетболистки Бриттни Грайнер, осуждённой за контрабанду и хранение наркотиков.