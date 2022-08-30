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Даниил Медведев — о тюремном сроке Грайнер: закон есть закон

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Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о тюремном сроке баскетболистки Бриттни Грайнер, осуждённой за контрабанду и хранение наркотиков.

«Я про это слышал, но всех деталей не знаю. Конечно, это непростая ситуация, раз человек оказался в тюрьме. Я точно не помню, что у неё было. Но закон есть закон. Конечно, если у неё ничего не было и ей подкинули, то это плохо», — заявил Медведев на пресс-конференции.

Он также сравнил ситуацию Грайнер с запретом сербскому теннисисту Новаку Джоковичу выступить на Открытом чемпионате США 2022 года из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. По его словам, в каждой стране свои законы и кому-то они могут показаться нелогичными.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Она была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее пятикратный чемпион НБА Деннис Родман рассказал, что принял решение не отправляться в Россию ради освобождения Грайнер.

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