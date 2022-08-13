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Кирьос заявил, что его не волнуют победные серии, потому что он три месяца не видел больных родителей

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Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на то, что поляк Хуберт Хуркач прервал его девятиматчевую победную серию на турнире в Монреале.
Кирьос заявил, что его не волнуют победные серии, потому что он три месяца не видел больных родителей
  • Gettyimages.ru

«Честно, мне всё равно. Я показывал хороший теннис. Но я уже три месяца не видел маму и папу, которые сейчас болеют. Победные серии меня не особо волнуют», — сказал Кирьос на пресс-конференции.

Он также заявил, что ему хочется показывать хороший теннис, пока он вне дома.  По его словам, ему осталось сыграть два турнира до того, как он сможет вернуться на родину.

Кирьос проиграл Хуркачу в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале со счётом 6:7, 7:6, 1:6.

Ранее Кирьос рассказал о своём отношении к средствам массовой информации.  

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