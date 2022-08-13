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Кирьос: мне плевать на СМИ, я хожу на пресс-конференции из-за штрафов

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Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о своём отношении к средствам массовой информации.
Кирьос: мне плевать на СМИ, я хожу на пресс-конференции из-за штрафов
  • Gettyimages.ru

«Что касается СМИ, мне на них плевать. Я делаю это только потому, что не хочу, чтобы меня оштрафовали. Честно говоря, оно мне не особо нравится», — заявил теннисист на пресс-конференции.

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вылетел на старте турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада).

В матче первого круга россиянин уступил Нику Кирьосу со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут.

Ранее Евгений Кафельников заявил о росте конкуренции в мужском теннисе.

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