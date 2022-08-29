Медведев обыграл Козлова и вышел во второй круг US Open

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился во второй круг Открытого чемпионата США 2022 года.

Россиянин одержал победу над американцем Стефаном Козловым в трёх сетах со счётом 6:2, 6:4, 6:0. Игра продлилась 2 часа 1 минуту.

Медведев десять раз подал навылет, реализовал восемь брейк-пойнтов из 16 и допустил три двойные ошибки. На счету американца ни одного эйса, два реализованных брейк-пойнта из пяти и семь двойных ошибок.

US Open 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Вероника Кудерметова преодолела первый круг Открытого чемпионата США 2022 года.