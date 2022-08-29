военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Медведев обыграл Козлова и вышел во второй круг US Open

Короткая ссылка
Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился во второй круг Открытого чемпионата США 2022 года.
Медведев обыграл Козлова и вышел во второй круг US Open
  • AP

Россиянин одержал победу над американцем Стефаном Козловым в трёх сетах со счётом 6:2, 6:4, 6:0. Игра продлилась 2 часа 1 минуту.

Медведев десять раз подал навылет, реализовал восемь брейк-пойнтов из 16 и допустил три двойные ошибки. На счету американца ни одного эйса, два реализованных брейк-пойнта из пяти и семь двойных ошибок.

US Open 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн. 

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Вероника Кудерметова преодолела первый круг Открытого чемпионата США 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить