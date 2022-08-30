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Серена Уильямс задумалась о продолжении карьеры после US Open 2022

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Американская теннисистка Серена Уильямс пробилась во второй круг Открытого чемпионата США 2022 года.
Серена Уильямс задумалась о продолжении карьеры после US Open 2022
  • Gettyimages.ru

«Я довольно расплывчато говорила о завершении карьеры, не так ли? Я и впредь буду этого придерживаться. Ничего нельзя знать заранее. Когда я вышла на корт, приём публики был ошеломляющим», — сказала Серена на пресс-конференции.

На старте соревнований американка обыграла черногорку Данку Ковинич со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту.

На игре присутствовали 29 402 болельщика, что является рекордом вечерних сессий за всю историю турнира.

Сообщалось, что US Open 2022 станет последним турниром в карьере Уильямс. Теннисистка объявила о завершении карьеры.

Ранее Тарпищев заявил, что поражение Дарьи Касаткиной в первом круге US Open связано с нервами.

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