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Тарпищев считает, что поражение Касаткиной в первом круге US Open связано с нервами

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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет россиянки Дарьи Касаткиной в первом круге US Open.
Тарпищев считает, что поражение Касаткиной в первом круге US Open связано с нервами
  • РИА Новости

«Нельзя выигрывать матчи, где в сете проигрываешь четыре свои подачи. Это явно нервы, поэтому не справилась», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что для ведущих теннисистов первые два круга на турнире US Open являются наиболее опасными.

«Циципас проиграл, тоже вылетел. Но для Касаткиной, когда у неё нет надёжной подачи, особенно второй, это является проблемой», — заключил Тарпищев.

В матче первого круга россиянка проиграла британке Хэрриет Дарт со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 33 минуты.

28 августа Касаткина поднялась на девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн. Действующей чемпионкой является британка Эмма Радукану.

Ранее Тарпищев прокомментировал итоги жеребьёвки женской турнирной сетки US Open.

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