Тарпищев прокомментировал итоги жеребьёвки женской турнирной сетки US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил итоги жеребьёвки женской турнирной сетки Открытого чемпионата США.

«У женщин явный фаворит турнира один — Ига Свёнтек. У следующих 15 сеяных шансы примерно одинаковые. Для нас не очень хорошо, что через два круга Кудерметова и Касаткина попадают друг на друга», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В первом круге US Open россиянка Дарья Касаткина встретится с британкой Хэрриет Дарт. Вероника Кудерметова сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич.

US Open-2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября на покрытии хард. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн.

Ранее финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков оценил шансы Дарьи Касаткиной и Людмилы Самсоновой на Открытом чемпионате США по теннису.