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Тарпищев прокомментировал итоги жеребьёвки женской турнирной сетки US Open

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил итоги жеребьёвки женской турнирной сетки Открытого чемпионата США.
Тарпищев прокомментировал итоги жеребьёвки женской турнирной сетки US Open
  • РИА Новости

«У женщин явный фаворит турнира один — Ига Свёнтек. У следующих 15 сеяных шансы примерно одинаковые. Для нас не очень хорошо, что через два круга Кудерметова и Касаткина попадают друг на друга», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В первом круге US Open россиянка Дарья Касаткина встретится с британкой Хэрриет Дарт. Вероника Кудерметова сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич.

US Open-2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября на покрытии хард. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн.

Ранее финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков оценил шансы Дарьи Касаткиной и Людмилы Самсоновой на Открытом чемпионате США по теннису.

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