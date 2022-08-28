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Чесноков: Самсонова и Касаткина могут хорошо выступить на US Open-2022

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков оценил шансы Дарьи Касаткиной и Людмилы Самсоновой на Открытом чемпионате США по теннису.
Чесноков: Самсонова и Касаткина могут хорошо выступить на US Open-2022
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Claudio Gärtner

«Всё-таки US Open это другая атмосфера. Чуть-чуть другие корты, может, мячи будут иначе себя вести. Всё будет зависеть от первого круга, если Людмила и Дарья пройдут первый круг, то могут претендовать на хорошее продвижение по сетке дальше», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его мнению, победа на турнирах в преддверии старта на US Open придаст российским теннисисткам уверенности. Чесноков считает, что Касаткина и Самсонова находятся в прекрасной физической форме.

«Но в то же время достаточно сложно играть после финала ещё где-то», — добавил он.

Самсонова одержала победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Кливленде (США). Касаткина стала победительницей в Гранби (Канада).

US Open-2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября на покрытии хард.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказался об итогах жеребьёвки на Открытый чемпионат США — 2022 для Даниила Медведева и Аслана Карацева.

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