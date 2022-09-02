Тарпищев: Самсонова может в будущем попасть в топ-10 лучших теннисисток

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что российская теннисистка Людмила Самсонова способна пробиться в десятку лучших в мире, если сохранит текущий уровень игры.

«Людмила сейчас в хорошей форме. Она выиграла 12 матчей подряд, уверенно идёт по сетке US Open. В перспективе она может попасть в топ-10 лучших теннисисток мира», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

В матче второго круга Самсонова обыграла канадку Лейлу Фернандес со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 45 минут.

В следующем раунде Самсонова сыграет с сербкой Александрой Крунич.

Фернандес является финалисткой US Open 2021. В прошлом году канадка проиграла в решающем матче британке Эмме Радукану.

Ранее Тарпищев сообщил, что не увидел ничего оскорбительного в решении украинской теннисистки Марты Костюк не обмениваться рукопожатиями с белоруской Викторией Азаренко после матча на открытом чемпионате США.