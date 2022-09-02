Тарпищев: Самсонова может в будущем попасть в топ-10 лучших теннисисток
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«Людмила сейчас в хорошей форме. Она выиграла 12 матчей подряд, уверенно идёт по сетке US Open. В перспективе она может попасть в топ-10 лучших теннисисток мира», — цитирует Тарпищева РИА Новости.
В матче второго круга Самсонова обыграла канадку Лейлу Фернандес со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 45 минут.
В следующем раунде Самсонова сыграет с сербкой Александрой Крунич.
Фернандес является финалисткой US Open 2021. В прошлом году канадка проиграла в решающем матче британке Эмме Радукану.
Ранее Тарпищев сообщил, что не увидел ничего оскорбительного в решении украинской теннисистки Марты Костюк не обмениваться рукопожатиями с белоруской Викторией Азаренко после матча на открытом чемпионате США.