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Тарпищев — о поступке Костюк в матче с Азаренко: руки не пожали, но ракетками же коснулись

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что не увидел ничего оскорбительного в решении украинской теннисистки Марты Костюк не обмениваться рукопожатиями с белоруской Викторией Азаренко после матча на открытом чемпионате США.
Тарпищев — о поступке Костюк в матче с Азаренко: руки не пожали, но ракетками же коснулись
  • Gettyimages.ru
  • © Sarah Stier

«Руки не пожали, но ракетками же они коснулись. Так что всё относительно. Во время пандемии COVID все друг друга тоже ракетками благодарили», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

После игры вместо традиционного рукопожатия теннисистки лишь обменялись касаниями ракеток.

Матч второго круга завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу теннисистки из Белоруссии.

Азаренко в матче следующего круга встретится с Петрой Мартич (Хорватия).

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль во время матча второго круга US Open разбил себе нос, из-за чего ему пришлось приостановить матч.

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