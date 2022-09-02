Тарпищев — о поступке Костюк в матче с Азаренко: руки не пожали, но ракетками же коснулись
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«Руки не пожали, но ракетками же они коснулись. Так что всё относительно. Во время пандемии COVID все друг друга тоже ракетками благодарили», — цитирует Тарпищева РИА Новости.
После игры вместо традиционного рукопожатия теннисистки лишь обменялись касаниями ракеток.
Матч второго круга завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу теннисистки из Белоруссии.
Азаренко в матче следующего круга встретится с Петрой Мартич (Хорватия).
Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль во время матча второго круга US Open разбил себе нос, из-за чего ему пришлось приостановить матч.