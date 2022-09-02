Тарпищев — о поступке Костюк в матче с Азаренко: руки не пожали, но ракетками же коснулись

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что не увидел ничего оскорбительного в решении украинской теннисистки Марты Костюк не обмениваться рукопожатиями с белоруской Викторией Азаренко после матча на открытом чемпионате США.

«Руки не пожали, но ракетками же они коснулись. Так что всё относительно. Во время пандемии COVID все друг друга тоже ракетками благодарили», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

После игры вместо традиционного рукопожатия теннисистки лишь обменялись касаниями ракеток.

Матч второго круга завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу теннисистки из Белоруссии.

Азаренко в матче следующего круга встретится с Петрой Мартич (Хорватия).

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль во время матча второго круга US Open разбил себе нос, из-за чего ему пришлось приостановить матч.