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Джокович назвал прощание Федерара одним из самых красивых моментом в теннисе

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Серб Новак Джокович высказался о прощальном матче швейцарца Роджера Федерера в рамках Кубка Лэйвера в Лондоне (Великобритания).

«Думаю, мы все согласимся, что это был один из самых прекрасных моментов, который мы переживали, смотря теннис по телевизору или на арене. Мы все знали, что это будет эмоциональное прощание, но мы были захвачены моментом», — цитирует Джоковича Eurosport.

Он признался, что испытывал смешанные эмоции.

«Грусть, потому что один из лучших атлетов уходит из спорта. С другой стороны, мы видели его счастливым, для меня было привилегией присутствовать при этом», — добавил Джокович.

В прощальном матче швейцарец сыграл в паре с испанцем Рафаэлем Надалем. Представители Европы проиграли американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.

41-летний Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. Швейцарец занимал первое место в мировом рейтинге в течение 310 недель, включая рекордные 237 недель подряд.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от карьеры Федерера.

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