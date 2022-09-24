Селиваненко: Федерер закончил карьеру на высокой ноте

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от карьеры Роджера Федерера.

«Федерер — это эпоха, явление. Роджер — визионер как на корте, так и вне его, по стилю и отношению к игре, ко всему, что происходит вокруг тенниса. Он закончил игровой этап своей карьеры, но уверен, что мы увидим его во многих других качествах», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что поражение в парном матче с Надалем выглядело спортивным завершением карьеры.

«Он закончил на высокой ноте, как и Серена в Нью-Йорке. Всё выглядело одновременно очень по-спортивному и трогательно», — заключил Селиваненко.

В прощальном матче швейцарец сыграл в паре с испанцем Рафаэлем Надалем. Представители Европы проиграли американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее Федерер поделился эмоциями после своего прощального матча.