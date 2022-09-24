Федерер — о своём прощальном матче: это был волшебный вечер

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился эмоциями после своего прощального матча.

«Вчера был волшебный вечер. Ещё раз спасибо всем игрокам и болельщикам, которые были здесь, чтобы разделить этот момент. Это значило для меня целый мир», — написал Федерер в своих социальных сетях.

В прощальном матче швейцарец сыграл в паре с испанцем Рафаэлем Надалем. Представители Европы проиграли американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее российская теннисистка Елена Веснина, олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, прокомментировала решение Федерера завершить карьеру.