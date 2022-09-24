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Веснина — о завершившем карьеру Федерере: грустно, что уходит такая эпоха

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Российская теннисистка Елена Веснина, олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, прокомментировала решение швейцарца Роджера Федерера завершить карьеру.
Веснина — о завершившем карьеру Федерере: грустно, что уходит такая эпоха
  • globallookpress.com
  • © Li Ying/XinHua

«Роджер оставил неоценимый след в теннисе и его истории. Невероятный спортсмен и человек. Он показал всем, насколько может быть прекрасен теннис, потому что его игра всегда завораживала: казалось, что на корте играет волшебник, а не обычный человек. Поэтому грустно, что уходит такая эпоха», — цитирует Веснину «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что прощальный матч Федерера подарил зрителям незабываемые эмоции.

В прощальном матче швейцарец сыграл в паре с испанцем Рафаэлем Надалем. Представители Европы проиграли американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал решение Федерера завершить карьеру после Кубка Лэйвера в Лондоне (Великобритания).

 

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