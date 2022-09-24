Ольховский: Федерер — это эпоха, миллионы поклонников и великолепная игра
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«Федерер — это эпоха, миллионы поклонников и великолепная игра. Он добился очень многого в теннисе. Надеюсь, что Роджер останется в теннисе в качестве тренера или участника соревнований ветеранского тура», — цитирует Ольховского «Спорт-Экспресс».
В прощальном матче швейцарец сыграл в паре с испанцем Рафаэлем Надалем. Представители Европы проиграли американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.
Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема.
Ранее Надаль поблагодарил завершившего карьеру Федерера.