Ольховский: Федерер — это эпоха, миллионы поклонников и великолепная игра

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал решение швейцарца Роджера Федерера завершить карьеру после Кубка Лэйвера в Лондоне (Великобритания).

«Федерер — это эпоха, миллионы поклонников и великолепная игра. Он добился очень многого в теннисе. Надеюсь, что Роджер останется в теннисе в качестве тренера или участника соревнований ветеранского тура», — цитирует Ольховского «Спорт-Экспресс».

В прощальном матче швейцарец сыграл в паре с испанцем Рафаэлем Надалем. Представители Европы проиграли американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее Надаль поблагодарил завершившего карьеру Федерера.