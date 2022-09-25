Джокович заявил, что пока не планирует завершать карьеру

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что пока не планирует завершать карьеру.

«Не чувствую себя таким старым, чтобы закончить карьеру. Моё тело всё ещё служит мне, хорошо слушается меня. Это важно, когда вы добираетесь до возраста более 35 лет», — приводит слова Джоковича Reuters.

Он отметил, что хочет продолжать, пока чувствует себя хорошо и может соревноваться с молодёжью и быть кандидатом на победу в турнирах Большого шлема.

Джокович пропустил US Open из-за отказа вакцинироваться. Граждане, въезжающие в США, в обязательном порядке должны быть вакцинированы.

Ранее Джокович высказался о прощальном матче швейцарца Роджера Федерера в рамках Кубка Лэйвера в Лондоне.