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Джокович заявил, что пока не планирует завершать карьеру

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Сербский теннисист Новак Джокович признался, что пока не планирует завершать карьеру.
Джокович заявил, что пока не планирует завершать карьеру
  • AP

«Не чувствую себя таким старым, чтобы закончить карьеру. Моё тело всё ещё служит мне, хорошо слушается меня. Это важно, когда вы добираетесь до возраста более 35 лет», — приводит слова Джоковича Reuters.

Он отметил, что хочет продолжать, пока чувствует себя хорошо и может соревноваться с молодёжью и быть кандидатом на победу в турнирах Большого шлема.

Джокович пропустил US Open из-за отказа вакцинироваться. Граждане, въезжающие в США, в обязательном порядке должны быть вакцинированы.

Ранее Джокович высказался о прощальном матче швейцарца Роджера Федерера в рамках Кубка Лэйвера в Лондоне.

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