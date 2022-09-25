Джокович заявил, что пока не планирует завершать карьеру
- AP
«Не чувствую себя таким старым, чтобы закончить карьеру. Моё тело всё ещё служит мне, хорошо слушается меня. Это важно, когда вы добираетесь до возраста более 35 лет», — приводит слова Джоковича Reuters.
Он отметил, что хочет продолжать, пока чувствует себя хорошо и может соревноваться с молодёжью и быть кандидатом на победу в турнирах Большого шлема.
Джокович пропустил US Open из-за отказа вакцинироваться. Граждане, въезжающие в США, в обязательном порядке должны быть вакцинированы.
Ранее Джокович высказался о прощальном матче швейцарца Роджера Федерера в рамках Кубка Лэйвера в Лондоне.