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Соболенко призналась, что хотела завершить карьеру из-за оскорблений после начала СВО

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что хотела завершить карьеру из-за оскорблений и угроз после начала СВО на Украине.
Соболенко призналась, что хотела завершить карьеру из-за оскорблений после начала СВО
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Clayton - Corbis

«Чувствовала, что все ненавидят меня из-за моей страны. Открыла соцсети, и первое, что выскочило, было: «Ты, чёрт возьми, умрёшь». Чувствовала, что больше не могу с этим справляться», — сказала спортсменка в эпизоде сериала Break Point, который выходит на Netflix.

8 июня белоруска сенсационно уступила чешке Каролине Муховой в полуфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:7, 7:6, 5:7.

Ранее Соболенко ответила на вопрос о своём отношении к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

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