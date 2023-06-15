Соболенко призналась, что хотела завершить карьеру из-за оскорблений после начала СВО

Белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что хотела завершить карьеру из-за оскорблений и угроз после начала СВО на Украине.

«Чувствовала, что все ненавидят меня из-за моей страны. Открыла соцсети, и первое, что выскочило, было: «Ты, чёрт возьми, умрёшь». Чувствовала, что больше не могу с этим справляться», — сказала спортсменка в эпизоде сериала Break Point, который выходит на Netflix.

8 июня белоруска сенсационно уступила чешке Каролине Муховой в полуфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:7, 7:6, 5:7.

Ранее Соболенко ответила на вопрос о своём отношении к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.