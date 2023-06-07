Соболенко заявила, что не поддерживает Лукашенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко ответила на вопрос о своём отношении к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Я не поддерживаю Лукашенко прямо сейчас. Мы играли много Кубков Федерации в Белоруссии. Он был на них, фотографировался с нами. Ничего плохого в то время не происходило ни в Белоруссии, ни на Украине, ни в России», — цитирует Соболенко Tennis Major.

Белорусская теннисистка в четвертьфинале «Ролан Гаррос» одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной. Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

После игры Соболенко подошла к сетке для рукопожатия и ждала украинку, но та прошла мимо.

Ранее Свитолина заявила, что не поняла, зачем Соболенко ждала её у сетки после матча.