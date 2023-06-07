Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Соболенко заявила, что не поддерживает Лукашенко

Короткая ссылка
Вторая ракетка мира Арина Соболенко ответила на вопрос о своём отношении к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Соболенко заявила, что не поддерживает Лукашенко
  • AP
  • © Aurelien Morissard

«Я не поддерживаю Лукашенко прямо сейчас. Мы играли много Кубков Федерации в Белоруссии. Он был на них, фотографировался с нами. Ничего плохого в то время не происходило ни в Белоруссии, ни на Украине, ни в России», — цитирует Соболенко Tennis Major.

Белорусская теннисистка в четвертьфинале «Ролан Гаррос» одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной. Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

После игры Соболенко подошла к сетке для рукопожатия и ждала украинку, но та прошла мимо.

Ранее Свитолина заявила, что не поняла, зачем Соболенко ждала её у сетки после матча.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить