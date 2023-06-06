Свитолина не понимает, зачем Соболенко ждала её у сетки после матча
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«Не знаю, почему Арина ждала меня у сетки. Мне кажется, что я достаточно чётко выражала свою позицию. Накалила ли Соболенко этим ситуацию на трибунах? К сожалению, думаю, что да», — заявила Свитолина в интервью.
Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу белорусской теннисистки.
После игры Соболенко подошла к сетке для рукопожатия и ждала украинку, но та прошла мимо.
Ранее сообщалось, что Соболенко вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Каролиной Муховой из Чехии.