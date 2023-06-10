Исторические успехи: Корнеева выиграла второй юниорский мейджор подряд, Дёмин победил в паре на «Ролан Гаррос»

Алина Корнеева стала триумфатором второго юниорского турнира Большого шлема подряд. В финале «Ролан Гаррос» она взяла верх над перуанкой Луксьяной Перес-Аларкон, оставившей за бортом Алевтину Ибрагимову и Анастасию Гурьеву. Причём в первом сете 15-летняя россиянка проявила характер, отыграв четыре сетбола. Поддержал соотечественницу и Ярослав Дёмин. Вместе с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом он победил итальянцев Лоренцо Шиахбаси и Габриэле Вульпитту и стал первым россиянином, выигравшим Открытый чемпионат Франции в парном разряде на молодёжном уровне.

Повторение триумфа

Алина Корнеева во второй раз подряд стала триумфатором юниорского турнира Большого шлема. На Australian Open она оказалась сильнее Мирры Андреевой, а в субботу, 10 июня, в финале «Ролан Гаррос» справилась с перуанкой Луксьяной Перес-Аларкон.

Теннисистка стала лишь третьей россиянкой, которой удалось завоевать титул на молодёжном уровне на Открытом чемпионате Франции. Она повторила достижение Надежды Петровой (1998-й) и Дарьи Касаткиной (2014-й).

Соперница по финалу Алине досталась очень непростая. На пути к титулу шестая сеяная выбила из борьбы двух представительниц РФ — Алевтину Ибрагимову и Анастасию Гурьеву. Оба матча получились упорными, а Перес-Аларкон показала себя как очень цепкая теннисистка, способная достать практически любой мяч.

При этом по манере игры она была полной противоположностью Корнеевой, но это не пугало россиянку. По мнению спортсменки, Луксьяна действовала на корте как две другие её соперницы на «Ролан Гаррос» — Алиса Октябрёва и Маю Кроссли, поэтому тактика на матч у Алины была отработана.

Тем не менее встреча складывалась для 15-летней теннисистки очень непросто. В первую очередь из-за волнения. За первый сет девушки допустили 47 невынужденных ошибок на двоих, а у Корнеевой к тому же через раз удачно заканчивались выходы к сетке.

В итоге то одна, то другая спортсменка выходила вперёд с брейком, а в концовке партии у Перес-Аларкон появилась возможность подать на сет при счёте 5:4 в её пользу, и перуанка была очень близка к успеху, заработав четыре сетбола. Однако россиянка боролась до конца и со второй попытки сумела взять очень важный для себя гейм, который получился самым длинным в партии. Теннисисткам для определения сильнейшей потребовалось 16 розыгрышей.

Дело дошло до тай-брейка, на котором качели продолжились: девушки отдали по три свои подачи и шли вровень. Но в концовке Алина всё же дожала соперницу, которая подарила россиянке сетбол, совершив в решающий момент двойную — 7:4.

После перерыва теннисистки успокоились и вдвое сократили количество невынужденных ошибок. Это позволило Корнеевой наконец-то заиграть в свой теннис: выходы к сетке стали удачнее. А по активно выигранным мячам она обогнала перуанку — 14:6. Однако ключевой стала собранность россиянки. Алина реализовала все созданные брейк-пойнты, в то время как Перес-Аларкон моменты транжирила и вновь дрогнула в важнейший момент: совершила двойную на матчболе соперницы — 6:3.

По словам Корнеевой, так хорошо выступать на юниорском уровне ей помогает участие во взрослых турнирах.

«Там опыта у девушек намного больше, и встречи получаются интереснее, разнообразнее. Одна и та же спортсменка может и бить, и укорачивать, и резать. Это мне позволяет развивать свой теннис», — объяснила россиянка в интервью YouTube-каналу «Больше!».

Увы, сделать дубль, выиграв ещё и парный турнир, ей не удалось: Алина и японка Сара Саито достаточно легко уступили американкам Тайре Катерине Грант и Клерви Нгуну со счётом 3:6, 2:6. Всё-таки провести два матча подряд на высоком уровне Корнеевой оказалось не под силу.

Первый в истории

Приятный сюрприз преподнёс болельщикам ещё один россиянин — Ярослав Дёмин. В одиночном разряде 17-летний теннисист, посеянный под высоким седьмым номером, хороший результат, как и год назад, показать не смог. Он выбыл уже во втором круге, уступив британцу Генри Сирлу.

Зато в парах Дёмин вместе с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом не только добрался до финала, но и стал первым отечественным теннисистом, который на юниорском уровне выиграл «Ролан Гаррос» в этом разряде. В финале дуэт обыграл итальянцев Лоренцо Шиахбаси и Габриэле Вульпитту — 6:2, 6:3. Встреча продолжалась всего 59 минут. Россиянин с партнёром действовали практически безупречно, допустив за матч всего пять невынужденных ошибок против 20 у соперников, что и стало залогом успеха.

«Для меня этот титул очень важен, надеюсь, наконец-то прибавится уверенности. Самый серьёзный соперник у нас был в четвертьфинале — победители Australian Open американцы Лёрнер Тьен и Купер Уильямс. По сути, именно тот матч для нас был как финал. Мы вытащили встречу на тай-брейке. После этого уже легко всех обыгрывали в двух сетах», — признался Ярослав.

Надо отметить, что Дёмин и Пачеко Мендес были первыми сеяными парного турнира. Это уже их второй совместный титул, в мае они выиграли юниорские соревнования в Милане. При этом теннисисты приняли решение выступить в дуэте на «Ролан Гаррос» в последний момент, когда оба выбыли из одиночного разряда.

«Просто безумие — выиграть именно «Ролан Гаррос», учитывая, что в прошлом году я здесь плохо выступил. После одиночного разряда решил сыграть здесь в паре со своим партнёром, потому что он проиграл в тот же день. У нас были высокие посевы, мы должны были хорошо играть в одиночном разряде, но что есть, то есть. Дальше у меня Уимблдон. Поговорю со своим партнёром, потому что я уже записался с другим. Может, сыграю с ним, посмотрим», — сказал Дёмин на послематчевой пресс-конференции.

За Ярославом российским болельщикам потихоньку можно начинать следить. Юноша начал заниматься теннисом в «Сокольниках», а последние два года уже работает в Академии Рафаэля Надаля на Майорке. В этом году седьмой номер рейтинга ITF среди юниоров выиграл один из самых престижных турниров своего возраста — J500 Criciuma, а также начал участвовать во взрослых «Челленджерах».

Ну а в планах у него, конечно, куда более амбициозные цели — стать победителем взрослого «Ролан Гаррос», как его кумир Рафаэль Надаль, которого россиянин часто видит вживую. Пока же впереди ещё два юниорских Больших шлема — Уимблдон и US Open, на которых Дёмин также будет в числе фаворитов.