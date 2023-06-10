Веснина: Корнеева сейчас самая сильная юниорка в мире

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина оценила игру Алины Корнеевой на юниорском «Ролан Гаррос».

«Поздравляю Алину с победой! Это хорошее достижение. Сейчас она самая сильная юниорка в мире. Две победы на турнире Большого шлема говорят о многом: стабильный результат и превосходство над своими сверстницами. Юниорский теннис и взрослый — разные вещи. Но это даст ей большой опыт», — цитирует Веснину Sport24.

Россиянка одержала победу над перуанкой Перес-Аларкон в двух сетах со счётом 7:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Корнеева сыграла второй раз подряд в финале юниорского турнира Большого шлема.

Ранее российский теннисист Ярослав Дёмин и мексиканец Родриго Мендес стали чемпионами юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде.