Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Веснина: Корнеева сейчас самая сильная юниорка в мире

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина оценила игру Алины Корнеевой на юниорском «Ролан Гаррос».
Веснина: Корнеева сейчас самая сильная юниорка в мире
  • Gettyimages.ru

«Поздравляю Алину с победой! Это хорошее достижение. Сейчас она самая сильная юниорка в мире. Две победы на турнире Большого шлема говорят о многом: стабильный результат и превосходство над своими сверстницами. Юниорский теннис и взрослый — разные вещи. Но это даст ей большой опыт», — цитирует Веснину Sport24.

Россиянка одержала победу над перуанкой Перес-Аларкон в двух сетах со счётом 7:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Корнеева сыграла второй раз подряд в финале юниорского турнира Большого шлема.

Ранее российский теннисист Ярослав Дёмин и мексиканец Родриго Мендес стали чемпионами юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить