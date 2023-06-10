Веснина: Корнеева сейчас самая сильная юниорка в мире
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«Поздравляю Алину с победой! Это хорошее достижение. Сейчас она самая сильная юниорка в мире. Две победы на турнире Большого шлема говорят о многом: стабильный результат и превосходство над своими сверстницами. Юниорский теннис и взрослый — разные вещи. Но это даст ей большой опыт», — цитирует Веснину Sport24.
Россиянка одержала победу над перуанкой Перес-Аларкон в двух сетах со счётом 7:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
Корнеева сыграла второй раз подряд в финале юниорского турнира Большого шлема.
Ранее российский теннисист Ярослав Дёмин и мексиканец Родриго Мендес стали чемпионами юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде.