Дёмин вместе с Мендесом стали чемпионами юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде
Российский теннисист Ярослав Дёмин и мексиканец Родриго Мендес стали чемпионами юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде.
- РИА Новости
Российско-мексиканский дуэт победил итальянцев Лоренцо Шабази и Габриэле Вулпитту в двух сетах со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась ровно 1 час.
Ранее российская теннисистка Алина Корнеева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос».
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