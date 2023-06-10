Дёмин вместе с Мендесом стали чемпионами юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российский теннисист Ярослав Дёмин и мексиканец Родриго Мендес стали чемпионами юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Российско-мексиканский дуэт победил итальянцев Лоренцо Шабази и Габриэле Вулпитту в двух сетах со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась ровно 1 час.

Ранее российская теннисистка Алина Корнеева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос».