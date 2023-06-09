«Гордимся таким результатом»: три россиянки пробились в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос», четвёртая была в одном шаге

Сразу три российские теннисистки вышли в полуфинал одиночного юниорского разряда «Ролан Гаррос» среди девушек. Триумфатор Australian Open 2023 года Алина Корнеева убрала со своего пути японку Маю Кроссли, пробившаяся в основную сетку через квалификацию Алиса Октябрёва оставила за бортом вторую сеяную американку Клерви Нгуну, а Анастасия Гурьева в трёх сетах сломила сопротивление датчанки Ребекки Мунк-Мортенсен. Разыграть титул с соотечественницами в Париже имела шанс и Алевтина Ибрагимова, но она не реализовала матчбол и уступила на супер тай-брейке перуанке Луксьяне Перес-Аларкон.

Если во взрослой сетке «Ролан Гаррос» представителей России не осталось ни в одном из разрядов, то в юниорских соревнованиях отечественные спортсменки вновь творят чудеса, как и ранее на Australian Open. В январе в Мельбурне состоялся финал, в котором Мирра Андреева встречалась с соотечественницей Алиной Корнеевой, которая в итоге победила. Девушки тогда устроили на корте настоящий триллер, но сильнее в противостоянии оказалась младшая, менее титулованная теннисистка.

На «Ролан Гаррос» Андреева вместе с сестрой отобралась в основную сетку мэйджора, где добралась до третьего круга. Поэтому на одну грозную соперницу у девушек стало меньше. Корнеева же, будучи чуть младше (ей ещё 15 лет), вновь заявилась на юниорские соревнования, в которых была посеяна под третьим номером.

Алина подтвердила статус одного из фаворитов: она достаточно легко добралась до полуфинала, отдав в четырёх матчах лишь один свой сет. Причём, произошло это в первом противостоянии с немкой Эллой Зайдель. Встреча получилась непростой для Корнеевой. Она отдала первую партию, следующую сумела взять только на тай-брейке и затем всё же перехватила инициативу.

Таким образом, у спортсменки есть потрясающая возможность повторить успех на Australian Open и выиграть второй юниорский мэйджор подряд. Для этого в полуфинале нужно справиться с ещё одной представительницей России Алисой Октябрёвой, которой всего 14 лет.

Россиянка в четвертьфинале сотворила сенсацию, выбив одну из фавориток «Ролан Гаррос» вторую сеяную Клерви Нгуну со счётом 7:5, 6:1. Американка допустила намного больше невынужденных ошибок (44 против 18 у Октябрёвой), что в итоге и привело к поражению.

По словам Алисы, она понимала, какая серьёзная соперница ей досталась, и девушка просто пыталась получать удовольствие от происходящего, однако при счёте 5:5 в первой партии после того, как удалось отыграться с сетбола, теннисистка поверила в себя.

«Мне кажется, после этого американка сломалась. Как только я выиграла сет, поняла — могу победить в матче», — сказала Октябрёва в интервью Youtube-каналу «Больше!».

При этом, в полуфинальном матче с Корнеевой она также планирует в первую очередь получать удовольствие от тенниса. Девушка просто рада тому, что оказалась на мэйджоре.

«У меня исполнилась мечта! «Ролан Гаррос» — мой самый любимый турнир Большого шлема. Люблю грунт. И во Франции чувствую себя, как дома. Алина выиграла Australian Open. И где, как не здесь, встречаться с такими серьёзными соперниками. Буду получать удовольствие от тенниса», — пообещала Октябрёва.

Таким образом, в решающем матче юниорского «Ролан Гаррос» точно будет одна россиянка. Впрочем, не исключено и повторение Australian Open. Потому что во втором полуфинале сыграет Анастасия Гурьева.

Ей уже 18 лет, но предыдущие мэйджоры во Франции складывались для девушки не лучшим образом: спортсменка не могла преодолеть первый круг. И вот наконец в этом сезоне удача оказалась на её стороне.

Четвертьфинальная встреча с датчанкой Ребеккой Мунк-Мортенсен сложилась очень непросто. Россиянка выиграла первый сет, однако затем отдала второй. Теннисистке, как она затем призналась, очень мешало волнение. Поскольку раньше так далеко на турнирах Большого шлема Гурьева не проходила.

«В начале матча очень сильно переживала, однако потом с этим справилась. Когда проиграла вторую партию, нервы немного сдавали, но я старалась всё сделать. Всё же понимаешь, что это крупный турнир. И мне 18, это мой последний год по юниорам», — объяснила росиянка.

Третий сет проходил в упорной борьбе. Соперницы уверенно брали свои подачи, лишь раз обменявшись брейками. И при счёте 6:5 Анастасия всё же смогла взять гейм на приёме, реализовав первый же заработанный матчбол.

«В тот момент поняла — нужно что-то менять в своей игре, потому что иначе она не отдаст мне очко. И начала действовать также, как и на подаче», — отметила Гурьева.

Интересно, что в этот раз полуфиналы могли быть чисто российскими, если бы свой матч в четверг выиграла Алевтина Ибрагимова. Она сражалась с Луксьяне Перес-Аларкон и была очень близка к победе. В третьем сете при счёте 5:4 теннисистка заработала матчбол, но не сумела его реализовать, чем воспользовалась перуанка, переведя игру на тай-брейк.

Укороченная партия началась для отечественной спортсменки неудачно, она уступала 3:7, и в итоге не сумела наверстать упущенное. Таким образом, Гурьева в полуфинале встретится именно с Перес-Аларкон. При этом, по словам девушки, она очень рада, что столько соотечественниц добралось до решающих матчей «Ролан Гаррос».

«Приятно играть с девочками, потому что в любом случае мы из одной страны. И просто гордимся таким результатом», — резюмировала теннисистка.

Если Гурьева выиграет в полуфинале, то сможет установить своеобразный рекорд. Российские спортсменки девять раз играли в финалах юниорского «Ролан Гаррос», при этом они ни разу не встречались там с соотечественницами. Победительницами турнира становились Надежда Петрова и Дарья Касаткина.