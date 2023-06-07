«Свист был вполне предсказуем»: зрителей «Ролан Гаррос» раздражает отказ украинских теннисисток пожимать руки соперницам

Элину Свитолину освистала публика на «Ролан Гаррос» после очередного отказа пожать руку сопернице — на этот раз Арине Соболенко. При этом украинка не нашла ничего лучше после поражения, чем обвинить белоруску в намеренной провокации трибун своим ожиданием у сетки. В свою очередь, вторая ракетка мира заявила, что сделала это инстинктивно и без злого умысла.

Ситуация с отказом украинских теннисистов от каких-либо контактов с российскими и белорусскими коллегами вышла на новый этап. Элина Свитолина после четвертьфинального поединка женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» по уже сложившейся традиции не пожала руку Арине Соболенко, а впоследствии ещё и обвинила её в желании искусственно накалить обстановку на трибунах.

Дело в том, что вторая ракетка мира, одержав победу, остановилась у сетки с намерением поблагодарить соперницу за игру. При этом она показала украинке большой палец — так же, как несколькими днями ранее это сделала Дарья Касаткина. Тогда Свитолина на пресс-конференции даже поблагодарила россиянку за этот жест, хотя и никак на него не ответила.

На этот раз украинка демонстративно отвернулась от корта и пошла к своей скамейке. Зрители, собравшиеся на трибунах Филиппа Шатрие, немедленно освистали её за это. Такой же реакции трибун ранее удостаивалась Марта Костюк, которая также не пожала руку Соболенко после матча первого круга.

После игры Свитолина заявила, что не удивилась свисту болельщиков, а также выразила недоумение по поводу того, что Арина дожидалась её у сетки.

«Моя первая реакция, не знаю, была что-то вроде: «Что ты делаешь?» Потому что на всех своих пресс-конференциях я говорю о чёткой позиции. Так что я не знаю. Может быть, её нет в соцсетях во время турниров, но это и так понятно. Я неоднократно заявляла, что не пожимаю руки, к тому же она играла и с Мартой в первом круге. Свист с трибун был вполне ожидаем. Я думаю, что тот, кто в этой ситуации проигрывает, будет освистан. Это не стало для меня неожиданностью. К сожалению, я думаю, что Соболенко накаляла обстановку, стоя у сетки», — заявила Свитолина журналистам.

Она также предположила, что хорошим выходом из ситуации стало бы распоряжение организаторов для российских и белорусских спортсменов не ожидать рукопожатий.

«Было бы идеально, если бы они так сделали. Я уже думала об этом, надо сказать им, так всем будет проще», — заметила экс-третья ракетка мира.

Соболенко в свою очередь заявила, что не собиралась никого провоцировать, а к сетке пошла инстинктивно, так как делает это после каждой игры. При этом, по её мнению, украинка не заслуживала освистывания несмотря ни на что.

«Я очень уважаю то, что она делает после рождения ребёнка. Я очень впечатлена», — подчеркнула белорусская теннисистка.

Также она объяснила, почему дважды отказывалась проводить пресс-конференции на «Ролан Гаррос». По словам Арины, она почувствовала неуважительное отношение к себе, раз за разом получая вопросы на политические темы, и захотела избавиться от лишнего напряжения. На турнире «Большого шлема» и без того хватает давления и сложностей, подчеркнула Соболенко.

Большинство украинских теннисистов отказываются от рукопожатий с представителями России и Белоруссии ещё с весны прошлого года, но до этого момента их игнорирование теннисного фейр-плей не приносило каких-то особых проблем. Та же Соболенко перед встречей с Мартой Костюк в Париже подчёркивала, что относится к ситуации философски, так как никак не может повлиять на неё.

«Если она меня ненавидит, ладно. Я ничего не могу с этим поделать», — говорила Арина.

Однако именно на «Ролан Гаррос» зрители стали проявлять активное недовольство отступлением игроков от традиций. Так, свиста в свой адрес удостоилась даже Касаткина, когда вместо попытки пожать руку Свитолиной просто показала ей большой палец. Этого россиянка не ожидала и оказалась очень расстроена.

«Уезжаю из Парижа с очень горьким чувством. Все эти дни, после каждого матча я ценила поддержку болельщиков и благодарила их за неё и за то, что они были рядом с игроками. Но вчера меня освистали за то, что я уважительно отношусь к выбору соперницы не пожимать мне руку. Я и Элина проявили уважение друг к другу после тяжёлого матча, но уйти с корта на такой ноте было худшим моментом вчерашнего дня. Будьте лучше, любите друг друга. Не распространяйте ненависть. Старайтесь делать этот мир лучше», — написала Дарья в соцсети после игры.

При этом организаторы Открытого чемпионата Франции, также как и руководство WTA, никак не комментируют происходящее и пока не вмешиваются. Между тем, им стоило бы задуматься о том, как минимизировать количество политических демаршей на соревнованиях, ведь они отвлекают внимание непосредственно от тенниса и раздражают зрителей. Реакция французской публики — лучшее тому подтверждение.