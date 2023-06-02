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Соболенко отказалась от пресс-конференции из-за конфликта с украинским журналистом

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Белоруска Арина Соболенко назвала причины, по которым приняла решение отказаться от открытой пресс-конференции после выхода в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 года.
Соболенко отказалась от пресс-конференции из-за конфликта с украинским журналистом
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«Ради собственного психического здоровья и благополучия я сегодня решила отказаться от пресс-конференции. Но в среду на пресс-конференции я не чувствовала себя в безопасности», — цитирует Соболенко пресс-служба «Ролан Гаррос».

Она подчеркнула, что организаторы турнира поддержали её решение.

Соболенко в итоге пообщалась в закрытом формате лишь с некоторыми представителями СМИ.

В третьем круге турнира Соболенко обыграла россиянку Камиллу Рахимову со счётом 2:6, 2:6. Её следующей соперницей станет Слоан Стивенс (США).

Белорусская спортсменка после матча второго круга пропустила политические вопросы от украинской журналистки.

Ранее сообщалось, что Рахимова обыграла Магдалену Фрех и вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

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