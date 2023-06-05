Касаткина высказалась о свисте трибун после того, как Свитолина не пожала ей руку на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на свист трибун после матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» с украинкой Элиной Свитолиной.

«Меня освистали за то, что я уважительно отнеслась к позиции соперника не пожимать руку. Я и Элина проявили уважение друг друга после тяжёлого матча, но уходить с корта подобным образом было худшим моментом дня», — сказала Дарья.

Касаткина проиграла во встрече четвёртого круга Свитолиной в двух сетах со счётом 4:6, 6:7 (5:7). Игра продолжалась 1 час 57 минут.

Сразу после завершения игры россиянка подошла к судье на вышке и пожала ему руку, а затем подняла большой палец вверх, посмотрев на украинскую теннисистку.

Ранее Свитолина раскритиковала решение Министерства молодёжи и спорта Украины запретить спортсменам участвовать в турнирах с россиянами и белорусами.