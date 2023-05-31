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Украинская теннисистка Свитолина раскритиковала бойкот соревнований с участием россиян

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Украинская теннисистка Элина Свитолина подвергла критике решение Министерства молодёжи и спорта Украины запретить спортсменам участвовать в турнирах с россиянами и белорусами.

«Не понимаю позиции Минспорта. Он уже высказался по поводу тенниса, будто это из-за тенниса всё произошло. Многие спортсмены теперь не могут выступать и представлять Украину. Мы просто выстреливаем себе в ногу», — приводит слова Свитолиной ua.tribuna.

Теннисистка отметила, что много спортивных федераций возвращают российских и белорусских спортсменов.

«Мне грустно за украинских спортсменов, отдавших всю жизнь спорту. Минспорт не оставляет выбора спортсменам. Хорошо бы они позволяли участвовать по желанию, а это приказ», — сказала она.

В апреле Министерство спорта Украины подписало приказ, согласно которому украинским спортсменам запрещено участвовать в турнирах с россиянами и белорусами.

Ранее Свитолина не пожала руку российской теннисистке Анне Блинковой после финала турнира в Страсбурге.

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