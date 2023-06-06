Достойное сопротивление: Хачанов на равных боролся с Джоковичем, но всё же уступил ему в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос». В первых двух сетах матча с Новаком Джоковичем он не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Однако серб выиграл тай-брейк и перехватил инициативу в противостоянии. Не сумела пройти в следующий раунд турнира Большого шлема и Анастасия Павлюченкова. Россиянка в упорной борьбе уступила чешке Каролине Муховой.

Невынужденные ошибки Павлюченковой

Анастасия Павлюченкова на «Ролан Гаррос», безусловно, порадовала болельщиков своей игрой. После тяжелейшей травмы ноги на один из своих любимых турниров — Открытый чемпионат Франции — она попала благодаря защищённому рейтингу и сразу же показала, что планирует в ближайшее время наверстать упущенное и вернуть прежние позиции (в 2021 году она была 11-й ракеткой мира), а возможно, и подняться ещё выше.

На пути к четвертьфиналу спортсменка выбила из борьбы сразу трёх теннисисток, входящих в топ-30: Людмилу Самсонову, Анастасию Потапову и Элисе Мертенс. Причём в последнем матче Павлюченкова совершила невероятное возвращение, проигрывая второй сет со счётом 1:3 и 0:40 в пятом гейме.

Во вторник ей предстояло сразиться с 43-м номером рейтинга WTA, чешкой Каролиной Муховой. Соперница не казалась непроходимым барьером для россиянки. В прошлом круге она не без труда справилась с лаки-лузером Элиной Аванесян. Кроме того, по личным встречам вела Анастасия (2:1), хотя все три противостояния получились у девушек очень упорными.

К сожалению, в этот раз борьба развернулась только в концовке первого сета. Павлюченкова начала партию не лучшим образом, сразу же отдав чешке подачу. Казалось, будто она плохо размялась перед матчем и требуется время, чтобы теннисистка разбегалась и начала точно попадать в корт.

Мухова же, напротив, сразу включилась в игру и продемонстрировала, как здорово умеет ходить к сетке, доставать укороченные, а также принимать чужую подачу. Обе девушки показывали примерно одинаковый теннис, но Каролина во всех компонентах, и в первую очередь, в скорости немного превосходила Павлюченкову, которая «проснулась», когда соперница уже вела 3:1.

В пятом гейме теннисисткам потребовалось больше 11 минут, чтобы определить сильнейшую. Они провели 20 розыгрышей, Анастасия спаслась с четырёх брейк-пойнтов и всё же взяла свою подачу. И сразу же сравняла счёт, отлично проявив себя на приёме.

Казалось, кризис пройден, и россиянка потихоньку начнёт набирать обороты. Но ошибки, преследовавшие спортсменку в начале встречи, так никуда и не уходили (29 невынужденных за матч против 15 у Муховой). Павлюченкова совершала двойные и никак не могла подать первым мячом, чем пользовалась чешка, принимая навылет. Россиянка не всегда успевала до укороченных, и часто по сравнению с Каролиной неудачно выходила к сетке.

В итоге чешка сумела сделать ещё один брейк и отправилась подавать на сет при счёте 5:4. Однако волнение сказалось и на ней: теннисистка достаточно легко отдала гейм, совершив два неточных удара в выигрышных ситуациях. Хотя до этого действовала очень уверенно. Тем не менее, россиянка подарком не воспользовалась. Ведя 15:0, она допустила три ошибки подряд, а точку в гейме поставила своей же двойной. У Муховой появилась ещё одна попытка взять партию, и она ей на этот раз воспользовалась — 7:5.

Анастасия не собиралась сдаваться. Но всё же психологически неудача на неё повлияла. В начале второго сета она больше боролась не с соперницей, а сеткой и тросом, через которые упорно не хотел лететь мяч после её ударов.

В итоге на корте сложилась ситуация, полностью повторявшая встречу с Мертенс двумя днями ранее: проигранная партия, вновь 1:3 и очередные 0:40 в пятом гейме на подаче Павлюченковой. Однако это было бы уже похоже на голливудский фильм, если бы россиянка сумела спастись во второй раз подряд. Мухова даже не стала дарить сопернице надежду, с первой же попытки реализовав брейк-пойнт, а затем «под ноль» взяв свою подачу.

Настя сопротивлялась и при счёте 2:5, она устроила настоящую битву на приёме, отыграв один матчбол. Но точности ей в этот день не хватало: в решающий момент спортсменка отправила мяч в коридор, пытаясь остро атаковать по линии.

Мухова заслуженно победила и теперь в полуфинале встретится с Ариной Соболенко, которая также в двух сетах справилась с Элиной Свитолиной, позволив сопернице за весь матч заработать и реализовать всего один брейк-пойнт. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4. Белоруска великолепно действовала на своей подаче, была намного активнее (30 виннерсов против семи у украинки), а также чаще и успешнее ходила к сетке.

Что касается Павлюченковой, то благодаря хорошему результату на «Ролан Гаррос» на следующей неделе она станет 112-й ракеткой мира, поднявшись с 333-й строчки. К сожалению, следующий турнир Большого шлема, а вместе с ним и травяной сезон Анастасия, скорее всего, пропустит. В момент подачи заявки на «мэйджор» она находилась слишком низко в рейтинге WTA, а защищённые очки она уже истратила на участие в соревнованиях в Париже и Мельбурне. Теннисистка пообещала после Открытого чемпионата Франции попросить у организаторов Уимблдона wild card. Однако сама россиянка не верит в то, что ей пойдут навстречу.

Два отличных сета Хачанова

Карену Хачанову достался в четвертьфинале куда более грозный соперник — Новак Джокович. И дело даже не в том, сколько турниров Большого шлема выиграл серб. Для россиянина это крайне неудобный оппонент.

Теннисисты ранее встречались девять раз, и только однажды в 2018-м году в финале «Мастерса» во Франции сумел победить отечественный спортсмен. В остальных противостояниях сильнее оказывался Джокович. Причём, в последних двух особой борьбы не получалось. Третья ракетка мира легко брал верх в двух партиях.

Поэтому перед матчем на «Ролан Гаррос» за Хачанова было тревожно. Тем более, что по сетке турнира он шёл тяжело: лишь одна встреча завершилась в трёх сетах, в остальных Карену приходилось сражаться и показывать свой лучший теннис.

Тем не менее, встреча началась для россиянина очень неплохо. Он уверенно действовал на своей подаче, а в пятом гейме сумел навязать борьбу на приёме. Россиянин заработал четыре брейк-пойнта и всё же сумел последний реализовать, исполнив обратный драйв-воллей навылет. При этом, во многом помог сопернику и сам Джокович. Он достаточно много ошибался: сначала сделал двойную, затем отправил мяч в сетку в попытке исполнить укороченный. В то же время Карен мог всё решить раньше, но явно нервничал, и в одном из эпизодов смэшем не попал в пустой корт.

Этот брейк стал ключевым в партии, которую россиянин выиграл со счётом 6:4. При этом надо отметить, что в начале матча интереснее выглядел именно Карен. Он доставал, казалось бы, безнадёжные мячи. В итоге даже с первой подачи Джокович выиграл только 69% очков. Однако основной причиной перевеса стали невынужденные ошибки Новака: у него их набралось 17 против 8 у россиянина. Так что более затяжными получались геймы серба. Хачанов даже имел два сетбола на приёме, но соперник сумел спастись. При этом 22-кратный победитель турниров Большого шлема не заработал ни одного брейк-пойнта.

Вторая партия оказалась куда более упорной. Однако третья ракетка мира никак не мог избавиться от невынужденных ошибок, и это его откровенно раздражало. В одном из перерывов он что-то возмущённо высказывал своему тренеру, и на фарт надел кепку. А перед седьмым геймом решил поменять ракетку, но после первого же розыгрыша вновь взял старую.

Карен же оставался спокоен. Некая нервозность в его действиях началась в концовке. В пятом гейме при счёте 5:4 россиянин пару раз решил перестраховаться и сыграл менее остро и глубоко, чем сразу же воспользовался соперник, чуть не доведя дело до брейка.

Самым напряжённым получился 12-й гейм. Теннисисты провели 10 розыгрышей, и Джокович был близок к тому, чтобы взять партию. Но Хачанов выстоял на своей подаче, хотя никак не мог отправить мяч в квадрат с первой попытки (процент попадания упал с 62-х до 54%).

За весь второй сет ни один теннисист так и не смог заработать хотя бы один брейк-пойнт. При этом серб нашёл способ, как бороться с оппонентом, он начал забрасывать россиянину высокие мячи под заднюю линию, и с ними у Карена начались проблемы. Кроме того, чувствовалось: Новак наконец вошёл в игру. Он уже не совершал такое количество невынужденных ошибок. А на тай-брейке просто разгромил соперника, взяв его «под ноль».

Третий сет начался теперь уже под диктовку Джоковича. В первом гейме спортсмены совершили 16 розыгрышей, но на этот раз у серба было три брейк-пойнта, и последний он реализовал. Правда, не обошлось без везения: после укороченного мяч попал в трос, однако всё же перевалился на другую половину корта.

Почувствовав уверенность, третья ракетка мира полностью исключил невынужденные ошибки, а на подаче за партию позволил сопернику взять всего одно очко, очень здорово обостряя игру. Карен из-за этого нервничал и в итоге отдал ещё один свой гейм — 2:6.

В четвёртом сете Хачанов выглядел совсем поникшим. Так, он постоянно успевал к укороченным соперника, но каждый раз отправлял мяч в сетку. А что такое первае подача, он и вовсе позабыл. В таком эмоциональном состоянии было сложно бороться с Джоковичем, который, тем временем, начал заводить трибуны, требуя всё больше поддержки и оваций между розыгрышами.

У Карена появлялись всплески в игре: например, в пятом гейме прошёл твиннер между ног, как у Дарьи Касаткиной несколькими днями ранее. Но для победы нужна была концентрация, как в начале встречи, а она не возвращалась. Поэтому Новак всё же додавил соперника. Встречу он завершил на своей подаче, взяв её «под ноль» — 6:4.

Хачанов покидает «Ролан Гаррос» последним из россиян. В начале недели он присоединится к Даниилу Медведеву и Андрею Рублёву в топ-10 мирового рейтинга. В него впервые в истории войдут сразу три отечественных теннисиста