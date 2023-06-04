На характере: Хачанов и Павлюченкова отдали первые сеты, но отыгрались и вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Карен Хачанов во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал одиночного разряда «Ролан Гаррос». Российский теннисист почти без борьбы отдал первый сет итальянцу Лоренцо Сонего, который ранее выбил Андрея Рублёва, однако затем преобразился и склонил чашу весов на свою сторону. Причём в третьей партии он уступал 0:4 на тай-брейке, но сумел спастись. Не менее впечатляюще вернулась в игру и Анастасия Павлюченкова. При счёте 3:6, 1:3 она отыграла семь брейк-пойнтов на своей подаче у бельгийки Элисе Мертенс, после чего перехватила инициативу и вышла в следующий раунд мейджора. Не смогли поддержать соотечественницу Элина Аванесян и Дарья Касаткина, не справившиеся с чешкой Каролиной Муховой и украинкой Элиной Свитолиной соответственно.

Хачанов отомстил за Рублёва

Карен Хачанов продолжает радовать своих болельщиков на «Ролан Гаррос», хотя почти в каждой встрече им приходится изрядно понервничать за спортсмена. Лишь один матч — с представителем Молдавии Раду Алботом — закончился для россиянина достаточно легко — в трёх сетах. Остальные получились по-настоящему валидольными, особенно поединок первого круга с Констаном Летьеном, в котором теннисист уступал 0:2 по сетам, но всё же сумел победить.

Противостояние с Лоренцо Сонего в четвёртом круге также обещало быть непростым. Итальянец в предыдущем раунде выбил из борьбы Андрея Рублёва. Причём, как и Хачанов, он сумел вернуться в игру, уступая 0:2, да ещё и получив «баранку» во второй партии.

Эмоциональный подъём, полученный после такой впечатляющей победы, присутствовал у теннисиста и в начале противостояния с Хачановым. В первом же гейме на приёме он заработал шесть брейк-пойнтов и в итоге реализовал один из них. А затем ещё раз взял подачу соперника, чем поставил россиянина в замешательство.

Лоренцо творил чудеса на корте, успевая практически ко всем мячам, был разнообразнее и стабильно использовал укороченные удары. Лучше у него получались и затяжные розыгрыши. Кроме того, итальянец великолепно действовал на первой подаче, позволив россиянину взять только один гейм в первой партии и не дав заработать ни одного брейк-пойнта.

Конечно, можно говорить, что Хачанов поначалу выглядел немного пассивно. Тем не менее теннис Сонего впечатлял. В итоге счёт очень быстро стал 4:0, и упираться за победу в этой партии Карену, возможно, уже не имело смысла, а нужно было готовиться ко второй.

«Если честно, после первого сета я думал: «Что я делаю здесь?» Он великолепно играл. И я не знал, как с ним справиться. Мне оставалось только продолжать бороться», — признался Карен после поединка.

И это сработало. Пятисетовый триллер Сонего с Рублёвым дал о себе знать. Итальянец начал чуть больше ошибаться. И теперь уже на его подаче развернулась настоящая битва, продлившаяся почти 15 минут. Спортсмены провели 20 розыгрышей, а Карен наконец-то заработал первые за матч брейк-пойнты. Взять гейм россиянину не удалось, однако итальянец уже не выглядел такой неприступной стеной, как раньше.

И уже в следующий раз на приёме Хачанов сумел наконец повести в счёте — 3:2. У Лоренцо сначала не получился его излюбленный укороченный, а затем он дважды неудачно пробил кроссом: россиянин заработал тройной брейк-пойнт, а затем реализовал его. Надо отметить, что и на своей подаче Карен начал действовать надёжнее: и если попадал первым мячом, то оказывался сильнее в 89% случаев. Сонего, в свою очередь, стал действовать медленнее и уже не успевал к сетке, как в самом начале встречи. Брейк в пятом гейме стал победным в партии, которая осталась за российским спортсменом, — 6:4.

В третьем сете Карен ещё прибавил в игре. Он стал лучше подавать первым мячом: 66% против 53% на старте противостояния. Тем не менее, Сонего продолжал сопротивляться. Итальянец лишь в девятом гейме дрогнул и дал россиянину реализовать брейк-пойнт, который был к этому моменту уже четвёртым. Увы, удержать преимущество Хачанов не смог. Лоренцо сразу же сравнял счёт, включившись в борьбу на приёме.

Тем не менее на тай-брейке 11-я ракетка мира всё же дожала соперника. Хотя и было непросто, поскольку ему пришлось отыгрываться с 0:4. Сонего совсем занервничал только в концовке, допустив двойную на втором сетболе Карена.

После этого психологическое преимущество окончательно перешло к Хачанову. Он быстро повёл в четвёртой партии 3:0, и теперь уже Лоренцо не знал, как остановить оппонента, и решил воспользоваться медицинским тайм-аутом. Физиотерапевт колдовал над итальянцем больше десяти минут, но передышка теннисисту не помогла: он сумел выиграть только один гейм на своей подаче. Россиянин же уверенно завершил встречу, взяв свою подачу под ноль.

Таким образом, Карен во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где встретится с Новаком Джоковичем, который уверенно идёт по сетке турнира Большого шлема и пока не отдал соперникам ни одного сета. Впрочем, и оппоненты ему пока достаются не самые грозные. В четвёртом раунде третья ракетка мира справилась с перуанцем Хуаном-Пабло Варильясом, занимающим 94-е место в рейтинге ATP. Россиянин же станет первым теннисистом на пути серба из топ-20.

Павлюченкова победила третью теннисистку из топ-30

Анастасия Павлюченкова наконец-то набрала форму после травмы, из-за которой пропустила большую часть прошлого сезона. Хотя таких результатов от неё всё же, наверное, никто не ожидал. Спортсменка в начале сезона никак не могла преодолеть первый раунд турниров WTA и только в Страсбурге за неделю до «Ролан Гаррос» сумела победить теннисистку из топ-20 рейтинга, оказавшись сильнее Магды Линетт.

Во Франции ей дважды пришлось бороться с соотечественницами: Людмилой Самсоновой и Анастасией Потаповой. Обе девушки существенно прибавили за прошлый год и теперь составляют серьёзную конкуренцию в туре. Тем не менее, в упорных трёхсетовых матчах Павлюченкова доказала, что не зря в 2021 году доходила до финала Открытого чемпионата Франции и на грунте чувствует себя отлично.

В 1/8 финала россиянке досталась ещё одна теннисистка из топ-30 рейтинга WTA — Элисе Мертенс, которая лишь второй раз в карьере добралась до четвёртого круга «Ролан Гаррос». В начале матча давно не игравшая на таком уровне Павлюченкова никак не могла справиться с волнением. Спортсменка допустила две подряд ошибки на смэшах. А наиболее показательный эпизод произошёл в пятом гейме, когда Анастасия пропустила мяч, а тот вместо аута с запасом попал в корт. В итоге бельгийка захватила преимущество — 4:1, при этом единственный гейм россиянка взяла на приёме.

Мертенс поначалу действовала безупречно во всех компонентах игры, кроме подачи: спортсменка часто совершала двойные. За партию она сделала всего семь невынужденных ошибок против 12 у соперницы и смогла выиграть сет — 6:3. Хотя в концовке Павлюченкова уже начала оказывать сопротивление и даже опередила соперницу по числу виннерсов (12—9), а в решающем гейме заработала второй брейк-пойнт за матч и имела шансы спастись.

Увы, второй сет начался по тому же сценарию. Элисе меньше ошибалась и в итоге выиграла 16 очков из 24, поведя 3:1 и 40:0 в пятом гейме. Этот момент стал, пожалуй, ключевым во всём противостоянии. Павлюченкова наконец включилась в борьбу и сумела отыграть семь брейк-пойнтов. Девушки совершили 16 розыгрышей, которые продлились 11 минут.

Это выбило из колеи бельгийку и та сразу отдала свою подачу. А Настя обрела себя на корте: у неё начали проходить укороченные, и в длинных перестрелках на задней линии уже не было такого преимущества соперницы. Судьба партии определилась на тай-брейке, где намного убедительнее выглядела россиянка. У неё получилось несколько эффектных розыгрышей и Павлюченкова повела — 5:1. Бельгийка сопротивлялась, но компенсировать такое отставание не смогла.

После неудачи Мертенс взяла тайм-аут, чтобы перевести дух. Однако пауза не смогла сбить настрой Насти, почувствовавшей вкус победы. А к Элисе вернулись двойные. Как результат, россиянка повела 3:0. Причём третий гейм растянулся на 20 розыгрышей, и на этот раз уже бельгийка несколько раз спасалась с брейк-пойнтов, но с четвёртой попытки Павлюченкова сумела додавить соперницу.

Та вновь решила сделать паузу, на этот раз медицинскую. Это помогло сбить россиянке игровой ритм и взять одну подачу соперницы, но не более того. Павлюченкова продолжала доминировать на корте и своего уже не упустила. За сет она сделала 19 виннерсов против шести у бельгийки.

При счёте 1:5 Элисе спасла гейм, отыгравшись с трёх матчболов и даже сделала брейк, но это только отложило неизбежное: Настя всё-таки довела поединок до победы. Причём последний гейм прошёл с символичной, 16-й двойной ошибкой Мертенс за матч.

Аванесян и Касаткина не справились с чешкой и украинкой

Увы, поддержать соотечественницу не смогли Элина Аванесян и Дарья Кастакина. В соперницы 20-летней россиянке досталась опытная Каролина Мухова. Чешка уже совершила на турнире сенсацию, в первом круге выбив из борьбы Марию Саккари, занимающую восьмую строчку мирового рейтинга. Однако матч с лаки-лузером «Ролан Гаррос» не получился для неё лёгкой прогулкой.

Чешка поначалу захватила инициативу, действовала более разнообразно и интересно. Меньше ошибалась, а по виннерсам обошла Аванесян 12—5, поэтому вполне закономерно повела 5:2. Однако потом в игре Каролины наметился спад: сначала у неё не получился укороченный, затем кросс в сетку, и Элина сумела сократить отставание в счёте. Но не более того, Мухова в итоге спокойно взяла свою подачу и выиграла 6:4.

Во втором сете пошла более ожесточённая борьба. И если в первой партии пять геймов из десяти завершились под ноль, то теперь девушки бились за каждое очко. Причём обе комфортнее чувствовали себя на приёме. На двоих они заработали 15 брейк-пойнтов. Тем не менее, в решающие моменты лучше смотрелась чешка. За матч она совершила почти в два раза больше виннерсов, чем Элина, а также эффективнее и намного чаще ходила к сетке.

Россиянка же вечно находилась в роли догоняющей, но не сдавалась до конца. При счёте 5:2 она спаслась с двух матболов, а затем сделала брейк. Но преимущество Муховой было слишком велико. В следующем гейме с третьей попытки она всё же оформила победу — 6:3.

Матч Дарьи Касаткиной и Элины Свитолиной, по крайней мере второй сет, можно назвать торжеством невынужденных ошибок. На двоих их набралось 88. Это было особенно странно для россиянки, которая практически безупречно провела предыдущую встречу против американки Питон Стирнс.

В этот раз девятая ракетка мира была не похожа сама на себя. Она часто не попадала в корт по длине и ширине, у неё не очень хорошо шла первая подача (всего 65% в стартовом сете — не самый высокий показатель для сильнейшей отечественной теннисистки), да и в целом спортсменка выглядела не такой собранной и сконцентрированной, как в предыдущих встречах. Поэтому первую партию с небольшим перевесом выиграла Свитолина — 6:4.

Второй сет начался относительно спокойно, но ближе к его середине девушки изрядно вымотали друг друга и пошли ошибки. Причём в основном на подаче. Касаткина героически выгрызала у Элины очки на приёме, сделала брейк. А затем отдала свой гейм чуть ли не под ноль.

Концовка получилась очень нервной. Элина вновь повела 5:4 и отправилась подавать. Дарья в очередной раз включилась: мощно действовала на приёме, совершила несколько ударов навылет и вернула равенство, попутно отыграв один матчбол. Однако по традиции свой гейм отдала, и у Свитолиной появилась вторая попытка выиграть, не доводя дело до тай-брейка. Однако у украинки это опять не получилось.

В укороченной партии Касаткину продолжало лихорадить. Отличные действия у сетки сменялись ошибками по длине, и Элина всё же дожала россиянку под бурные аплодисменты публики, которая активно поддерживала супругу Гаэля Монфиса.