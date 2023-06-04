Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Янчук: Хачанов сумел приспособиться к игре Сонего в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что Карен Хачанов сыграл в умный теннис в матче Открытого чемпионата Франции с Лоренцо Сонего.
Янчук: Хачанов сумел приспособиться к игре Сонего в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
  • Legion-Media

«Итальянец быстро выиграл первый сет, но Карен потом приспособился к его игре, показал много хороших ударов справа и здорово подавал. Он сумел перехватить инициативу и в четвёртом сете окончательно «приложил» Сонего», — цитирует Янчука ТАСС.

По его мнению, Хачанов по потенциалу и мастерству не уступал своему сопернику.

«Тем не менее итальянец здорово играл на этом турнире, обыграл Андрея Рублёва», — добавил Янчук.

27-летний теннисист из России (11-й номер посева) в матче четвёртого круга нанёс поражение Лоренцо Сонего из Италии со счётом 1:6, 6:4, 7:6, 6:1. Следующим соперником Хачанова станет Джокович (третий номер посева).

Призовой фонд «Ролан Гаррос» 2023 года составляет порядка €49 млн.

Ранее Хачанов заявил, что составит план для победы над Джоковичем в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос».



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить