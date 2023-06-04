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Хачанов составит план для победы над Джоковичем в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос»

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Россиянин Карен Хачанов дал понять, что со своей командой проанализирует игру серба Новака Джоковича перед четвертьфинальным матчем Открытого чемпионата Франции по теннису.
Хачанов составит план для победы над Джоковичем в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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«Мы посмотрим несколько розыгрышей, несколько матчей, а потом составим план. Но обыграть Джоковича — это одна из самых сложных задач. Он один из самых сложных соперников, это нельзя не учитывать», — цитирует Хачанова РИА Новости.

Он подчеркнул, что против Джоковича нужно играть, «очень хорошо продумывая шаги».

«Я испытываю к нему глубокое уважение, но я сосредоточен, настроен хорошо выступить. Посмотрим, получится у меня или нет в этот раз», — добавил Хачанов.

27-летний теннисист из России (11-й номер посева) в матче четвёртого круга нанёс поражение Лоренцо Сонего из Италии со счётом 1:6, 6:4, 7:6, 6:1. Следующим соперником Хачанова станет Джокович (третий номер посева).

Призовой фонд «Ролан Гаррос» 2023 года составляет порядка €49 млн.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова оформила выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

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