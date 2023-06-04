Хачанов составит план для победы над Джоковичем в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Россиянин Карен Хачанов дал понять, что со своей командой проанализирует игру серба Новака Джоковича перед четвертьфинальным матчем Открытого чемпионата Франции по теннису.

«Мы посмотрим несколько розыгрышей, несколько матчей, а потом составим план. Но обыграть Джоковича — это одна из самых сложных задач. Он один из самых сложных соперников, это нельзя не учитывать», — цитирует Хачанова РИА Новости.

Он подчеркнул, что против Джоковича нужно играть, «очень хорошо продумывая шаги».

«Я испытываю к нему глубокое уважение, но я сосредоточен, настроен хорошо выступить. Посмотрим, получится у меня или нет в этот раз», — добавил Хачанов.

27-летний теннисист из России (11-й номер посева) в матче четвёртого круга нанёс поражение Лоренцо Сонего из Италии со счётом 1:6, 6:4, 7:6, 6:1. Следующим соперником Хачанова станет Джокович (третий номер посева).

Призовой фонд «Ролан Гаррос» 2023 года составляет порядка €49 млн.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова оформила выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.