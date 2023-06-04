Павлюченкова обыграла Мертенс и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Россиянка Анастасия Павлюченкова оформила выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

31-летняя теннисистка из России в матче четвёртого круга в трёх сетах нанесла поражение Элисе Мертенс (28-й номер посева) из Бельгии со счётом 3:6, 7:6, 6:2. Игра продолжалась 3 часа 10 минут.

Следующей соперницей Павлюченковой станет победительница матча Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия).

Россиянка в третий раз вышла в 1/4 финала на Rolan Garros и восьмой раз в карьере на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Призовой фонд «Ролан Гаррос» 2023 года составляет порядка €49 млн.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции.