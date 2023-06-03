В упорной борьбе и за компанию с Рыбакиной: Андреева и Александрова завершили выступление на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева уступила Кори Гауфф в третьем круге одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису. 16-летняя россиянка выиграла первый сет на тай-брейке, однако затем американка прибавила во всех аспектах и позволила сопернице взять всего два гейма из 14. Екатерина Александрова также не смогла дожать бразильянку Беатрис Хаддад-Майю, хотя была в одном мяче от победы. Главной причиной неудачи стали 67 невынужденных ошибок за матч, а также семь двойных в заключительной партии. Кроме того, один из фаворитов «Ролан Гаррос» Елена Рыбакина снялась с турнира незадолго до начала своего матча третьего круга.

Сопротивление Андреевой

В субботу, 3 июня, ещё две россиянки провели свои матчи третьего круга на «Ролан Гаррос». Мирре Андреевой досталась очень серьёзная соперница — Кори Гауфф, которая занимает шестое место в мировом рейтинге. Теннисистка в начале года выиграла турнир в Окленде, а на Australian Open остановилась в четвёртом круге. Однако на последних грунтовых соревнованиях в Риме и Мадриде не блистала.

В Париже американка легко победила испанку Ребеку Масарову и австрийку Юлию Грабер. Но в матче с россиянкой ей пришлось помучиться. Борьба началась с первого же гейма, поскольку Мирра вышла на корт более собранной. Гауфф допускала ошибки на подаче, чем Андреева быстро воспользовалась, поведя в счёте 3:1.

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Однако затем в действиях российской спортсменки произошёл спад, и Кори не только сравняла счёт, но и вышла вперёд — 5:4. При этом Мирра уступала 0:40 в девятом гейме, но сумела отыграть три брейк-пойнта соперницы, один раз даже сделав эйс вторым мячом. Подачу россиянка в итоге отдала.

Тем не менее эти очки помогли ей взбодриться. И далее уже своими активными действиями Андреева заставила американку ошибаться: Гауфф допустила двойную (всего за сет их было пять) в решающий момент — 5:5. В итоге дело дошло до тай-брейка, на котором Кори опять не так уверенно выглядела на своей подаче, что позволило Мирре додавить американку.

Неудача в первой партии и небольшой перекус неожиданно благотворно повлияли на Гауфф. Вновь выйдя на корт, она практически перестала допускать невынужденные ошибки: три за сет против 19 в начале встречи. Кроме того, теннисистка начала справляться с атаками Андреевой, которым порой не хватало остроты. Мощная американка чувствовала себя комфортнее и при длинных розыгрышах. Как результат, очередной тройной брейк-пойнт в четвёртом гейме на подаче соперницы.

Увы, на этот раз Мирра его отыграть не смогла, хотя и действовала неплохо. Просто соперница была ещё активнее. За второй сет она сделала на пять виннерсов больше (восемь против трёх). И это начало психологически давить на 16-летнюю россиянку. В итоге она отдала партию — 1:6.

Не получилось переломить ход встречи у Андреевой и в третьем сете. Гауфф продолжала действовать безупречно (всего четыре невынужденные ошибки) и вновь повела — 2:1. Третий гейм получился ключевым. Спортсменки провели 12 розыгрышей, россиянка пробовала все возможные способы, чтобы взять очки. Но ни укороченные, ни точные удары под заднюю линию не помогали.

Кори со всем справлялась, и после этого брейка, как кажется, российская теннисистка сдалась. Она начала эмоционально реагировать на свои неудачные действия. Было видно: девушка не знает, как справиться с поймавшей кураж соперницей.

Свою подачу Гауфф также наладила, забирая геймы «под ноль». Причём она оказалась сильнее во всех восьми розыгрышах, в которых попадала в квадрат первым мячом. Очередные 6:1 не заставили себя долго ждать.

Мирра покидает «Ролан Гаррос», однако, по мнению главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, может записать мейджор себе в актив.

«Она никого не боится, играет, созидает, просто молодец. Жалко, что не смогла пройти дальше — Мирра ни в чём не уступала Гауфф. Очень обидное поражение, но она «наелась», — приводит слова специалиста ТАСС.

Невынужденные ошибки Александровой

Очень непросто сложился матч Екатерины Александровой с Беатрис Хаддад-Майей. Представительница Бразилии ранее с большим трудом справилась с 19-летней Дианой Шнайдер и долго не могла найти подход к её соотечественнице, отдав в начале партии два гейма на своей подаче из трёх.

Россиянка достаточно быстро сделала счёт 5:1 и собиралась подавать на сет. Но неожиданно что-то сломалось в игре россиянки. Она допустила две двойные, а затем в недлинной перестрелке на задней линии не попала в корт по ширине, подарив сопернице тройной брейк-пойнт, которым та воспользовалась.

Беатрис почувствовала уверенность, легко взяла свою подачу, а на приёме уже сама добилась перевеса благодаря прекрасному прострелу с бэкхенда по линии навылет. От преимущества Екатерины не осталось и следа, однако она всё же сумела дожать соперницу в 12-м гейме. Бразильянка вновь начала ошибаться, как в начале партии. И Александрова заработала сетбол, который сразу же реализовала.

Во втором сете спад в игре Александровой продолжился. Она допустила 24 невынужденные ошибки, стала меньше попадать первым мячом (59% вместо 72%) и даже в этих розыгрышах уступала.

Хаддад-Майя также действовала неидеально, поэтому долгое время преимущество переходило от одной спортсменки к другой. Однако концовка осталась за Беатрис. Она сделала важнейший брейк при счёте 4:4 и удачно подала, взяв в двух геймах восемь очков из десяти.

На кураже она начала и третью партию. Александрова же продолжала коллекционировать невынужденные ошибки. На этот раз их набралось 27. К списку проблем добавились ещё и двойные, которых она за сет совершила семь. В итоге Беатрис повела 4:1.

Но россиянка не собиралась сдаваться: у Екатерины в этот момент будто открылось второе дыхание, и она неожиданно для соперницы стала брать одно очко за другим. Выиграв четыре гейма подряд, россиянка имела матчбол на приёме, но в решающий момент вновь возникли всё те же трудности. Хаддад-Майя не только спаслась, но и в итоге выиграла встречу — 7:5.

В следующем раунде бразильянка встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, которая оказалась в 1/8 финала «Ролан Гаррос» после снятия с турнира из-за недомогания Елены Рыбакиной. Без особых проблем в следующий раунд мейджора прошла Ига Свёнтек. Первая ракетка мира просто уничтожила на корте китаянку Синьюй Ван, не позволив сопернице выиграть ни одного гейма — 6:0, 6:0. Для победы представительнице Польши понадобилась всего 51 минута.

В мужской сетке турнира две сенсации сотворили аргентинцы: Томас Этчеверри выбил из борьбы Борну Чорича, победив хорвата в трёх сетах. Покидает турнир и Тейлор Фритц. Американец в четырёх партиях уступил Франсиско Серундоло, который впервые в карьере вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Продолжают борьбу Хольгер Руне и Каспер Рууд — они могут сыграть друг с другом уже в четвертьфинале «Ролан Гаррос».