Разминувшиеся в Париже: Хачанов пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос», но Рублёв не смог составить ему компанию

Карен Хачанов стал единственным российским теннисистом, которому удалось добраться до четвёртого раунда в мужском одиночном разряде «Ролан Гаррос». Он с трудом сломил сопротивление австралийца Танаси Коккинакиса и теперь сразится с итальянцем Лоренцо Сонего, который отыгрался со счёта 0-2 по сетам и взял верх над Андреем Рублёвым. У девушек в 1/8 финала пробились Дарья Касаткина, Элина Аванесян и Анастасия Павлюченкова, причём последняя оставила за бортом соревнований соотечественницу Анастасию Потапову. В свою очередь, Анна Блинкова не смогла взять реванш у Элины Свитолиной за поражение в Страсбурге, а Камилла Рахимова не сумела навязать борьбу Арине Соболенко.

Ошибки Рублёва

«Ролан Гаррос» пока неудачно складывается для российских мужчин. Даниил Медведев вылетел в первом круге, во втором не справился с соперником Аслан Карацев. А в пятницу, 2 июня, мейджор покинул Андрей Рублёв. В пяти сетах он уступил Лоренцо Сонего, хотя ничто не предвещало беды. Отечественный спортсмен спокойно выиграл две стартовые партии, причём во второй повесил итальянцу «баранку».

У Рублёва не шла первая подача (47%), однако это не выглядело критичным, поскольку даже в такой ситуации он брал свои геймы под ноль. Однако после провала Сонего взбодрился и прибавил в игре. В третьем сете он не позволил Андрею заработать ни одного брейк-пойнта, а сам свою первую попытку сразу реализовал. И этого хватило для победы в партии.

Россиянин же начал больше ошибаться. Это могло быть вызвано в том числе усталостью: две предыдущие встречи у теннисиста также получились непростыми. К началу отчётного матча он уже провёл на кортах Парижа 5 часов 30 минут.

К сожалению, выйти из кризиса Рублёву так и не удалось. Четвёртый сет начался с того, что спортсмен отдал свою подачу под ноль, а число невынужденных ошибок продолжило расти.

Благодаря невероятным усилиям Андрей всё же смог сравнять счёт в середине партии, а затем спасти свой гейм при 5:5. В итоге сильнейший определялся на тай-брейке, где всё решило одно единственное очко, выигранное Сонего на приёме.

Концовку матча россиянин также смазал из-за ошибок — в решающий момент он, по сути, подарил сопернику гейм на своей подаче.

«Счёт был 4:3 в пользу итальянца, и волнение зажало. Хотел при 30:15 сыграть агрессивно. Не получилось. Стало ровно, и в такой ситуации хочется просто попасть в корт, уже без разницы, как именно. В итоге вообще не попал. Сейчас чувствую опустошение», — сказал Рублёв в комментарии YouTube-каналу «Больше!».

Этого брейка итальянцу хватило для победы — 6:3. В 1/8 финала Сонего встретится с Кареном Хачановым, который остался последним россиянином, продолжающим борьбу в мужской сетке «Ролан Гаррос».

Характер Хачанова

В матче третьего круга Хачанов не без труда справился с Танаси Коккинакисом. Как признавался отечественный спортсмен перед встречей, он хорошо знаком со стилем игры австралийца.

«Он очень классный игрок, мы с ним одногодки. Я помню, как Танаси раньше всех зашёл в топ-100 ATP. Это было в 2015-м. Долгое время его мучили травмы — не знаю, физические или психологические, — но с прошлого года он окончательно вернулся в тур и играет на хорошем уровне», — отметил теннисист.

«Коккинакис — всегда неудобный соперник, на каждом турнире он как тёмная лошадка. Танаси может неожиданно победить многих топовых игроков. Накануне он провёл очень хороший матч со Стэном Вавринкой. Я успел посмотреть первые два сета и могу сказать, что у нас будет непростой поединок», — признался собеседник RT.

Хачанов оказался прав: матч и правда получился непростым. Австралиец сразу же сделал брейк, и долгое время Карен никак не мог отыграться на приёме. Но затем россиянин собрался и взял четыре гейма подряд. Хотя во многом ему помог и соперник, допустивший 21 невынужденную ошибку.

Второй сет прошёл под полным контролем Хачанова. Он отдал сопернику только один гейм, да и тот с боем. Создалось впечатление, что Карен сломил сопротивление австралийца и теперь быстро доведёт дело до победы. Но Коккинакис отказывался сдаваться. Он вцепился в свою подачу в третьей партии, а ключевым стал седьмой гейм при счёте 3:3. Теннисисты провели 20 (!) розыгрышей, у россиянина было два брейк-пойнта, но Танаси всё же выстоял, а потом на кураже справился с соперником на приёме и взял сет — 6:3.

А в четвёртой партии за россиянина уже стало тревожно. Он начал ошибаться больше, чем австралиец, и вновь позволил сразу сделать брейк. Отыграться Карен смог, только доведя ситуацию до критической. При счёте 5:4 он не дал Танаси реализовать сетбол и далее со второй попытки взял подачу соперника. На тай-брейке Хачанову вновь пришлось проявлять характер. Уступая 1:4, он всё же победил 7:5 и теперь поборется за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

«Баранка» от Павлюченковой

В пятницу шесть россиянок приняли участие в матчах третьего круга «Ролан Гаррос». И, увы, без потерь на этой стадии турнира Большого шлема не обошлось. Не повезло двум Анастасиям — Павлюченковой и Потаповой. Им пришлось играть друг против друга. Матч обещал быть очень упорным, поскольку уроженка Саратова в женской сетке является одной из сильнейших представительниц страны. А её соперница, хотя она только восстановилась после травмы, на грунтовых кортах вновь почувствовала уверенность, заставив зачехлить ракетки Людмилу Самсонову и чешку Линду Фрухвиртову.

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Достаточно уверенно Павлюченкова начала и встречу с Потаповой. Она первой сделала брейк в пятом гейме, однако таким образом, как оказалось, только взбодрила соотечественницу: та сразу же взяла под ноль подачу Анастасии, а затем при счёте 5:4 в свою пользу заработала два сетбола, один из которых реализовала.

Во втором сете Павлюченкова наладила свою подачу, процент попадания первым мячом вырос с 57 до 71%, и сопернице стало чуть сложнее на приёме. Однако борьба шла упорная: девушки дважды обменялись брейками, а решающим во многом стал седьмой гейм: Потапова его отдала, но не смогла вновь вернуть равенство, хотя была очень близка к этому. Она вела 30:0, однако олимпийская чемпионка Токио в миксте великолепными действиями на задней линии спаслась и выиграла партию — 6:3.

В решающем, третьем сете борьбы на корте, если смотреть на результат, не получилось — 6:0 в пользу Павлюченковой. Во многом ей помогла сама Потапова: у теннисистки перестала проходить первая подача (33%), а в ключевые моменты, когда соотечественница зарабатывала брейк-пойнты, Настя допускала двойные ошибки — так она отдала два своих гейма из трёх.

Россиянка пыталась отыграться на приёме, но явно находилась в нервном состоянии, что, безусловно, мешало. Розыгрыши получались очень упорными, однако Павлюченкова, как в свои лучшие годы, в решающих эпизодах действовала острее, активно выиграв девять мячей против одного у Потаповой.

Разгром от Касаткиной и неудача Рахимовой

Не повезло со жребием и Камилле Рахимовой. Ей в соперницы досталась Арина Соболенко. Белоруска великолепно проводит текущий сезон — в начале года она выдала серию из 13 выигранных подряд матчей. А совсем недавно в финале «тысячника» в Мадриде она сумела победить Игу Свёнтек. Поэтому безусловным фаворитом в этом противостоянии была вторая ракетка мира, что она и доказала: спортсменка отдала россиянке только четыре гейма (6:2, 6:2).

Соболенко обошла соперницу по всем показателям: шесть эйсов против нуля у Рахимовой, 27 виннерсов против девяти, 72% попадания первым мячом против 54%, отсутствие двойных ошибок. Камилла сумела навязать борьбу на приёме лишь в одном гейме: при счёте 4:2 в пользу Арины во второй партии. В нём девушки провели 14 розыгрышей, но и здесь чувствовалось превосходство белоруски, которая подавала навылет даже вторым мячом.

Ещё меньше сил, чем Соболенко, затратила в своём матче третьего круга Дарья Касаткина. Девятая ракетка мира за 55 минут справилась с Питон Стирнс. Американка сумела взять лишь один гейм на своей подаче, и именно он получился самым упорным в матче. При этом и в нём у россиянки был брейк-пойнт, но реализовать его теннисистка не смогла.

Касаткина продемонстрировала удивительную точность. Если обычно процент попадания первым мячом у неё составляет 77%, то в этот раз эта цифра выросла до 93%. И большинство таких розыгрышей (23 из 27) она выиграла. При этом Дарья допустила на 18 невынужденных ошибок меньше (12 против 30), что также стало залогом её успеха.

Попытка реванша Блинковой

В следующем раунде Касаткина встретится с куда более грозной соперницей — Элиной Свитолиной. Она с большим трудом справилась с Анной Блинковой, которая сотворила сенсацию в Париже, выбив из борьбы пятый номер мирового рейтинга — Каролин Гарсию.

Интересно, что теннисистки встречались друг с другом совсем недавно — в финале турнира в Страсбурге. Тогда без особых проблем победила украинка. Однако на этот раз получилась более упорная и нервная встреча.

Россиянка уверенно начала противостояние. Она владела инициативой и здорово атаковала (десять виннерсов против пяти). Кроме того, Анна удачно действовала на приёме, выиграв 78% мячей с первой подачи Элины. Соперница же много ошибалась и в результате отдала первую партию — 2:6.

Второй сет стал зеркальным отражением предыдущего. Свитолина перехватила инициативу и начала навязывать свою игру россиянке. У украинки начали проходить эйсы, а процент попадания первым мячом при подаче вырос с 42 до 79%.

В итоге всё решалось в третьей партии. Она получилась упорной, и у Блинковой были шансы на победу. Однако в ключевые моменты чуть лучше действовала Элина (20 виннерсов против 11 у россиянки). Помогала ей и подача, которая к концу встречи стала грозным оружием. В итоге после обмена брейками Свитолина повела 6:5 и отправилась подавать на матч. Анна сумела отыграть два матчбола, гейм продлился 12 розыгрышей, но с третьей попытки украинка всё же добилась своего.

Ещё один трёхсетовый триллер болельщики увидели в матче Элины Аванесян и Клары Таусон. 20-летняя россиянка явно нервничала, поэтому провалила начало встречи, отдав две свои подачи подряд. Датчанка действовала активнее: на её счету 13 виннерсов против четырёх у отечественной спортсменки. И как результат — 6:3.

Однако затем Аванесян успокоилась и потихоньку начала прибавлять. Во втором сете она взяла четыре гейма подряд, выдав серию из десяти выигранных очков. Надёжно действовала Элина и в третьей партии, допустив лишь восемь невынужденных ошибок против 25 у соперницы. И даже добилась того, чтобы подавать на матч при 5:3, но стала осторожничать и позволила сопернице сравнять счёт. До тай-брейка, к счастью, дело не дошло. В 12-м гейме россиянка зацепилась на приёме и всё же довела дело до победы.