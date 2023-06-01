С минимальными потерями: Хачанов и Рублёв на классе вышли в третий раунд «Ролан Гаррос», Блинкова выбила Гарсию

Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису. Первый не оставил шансов молдованину Раду Алботу, а второй сломил сопротивление француза Корентена Муте, отдав ему один сет. У женщин главную сенсацию сотворила Анна Блинкова, которая выбила из борьбы пятую ракетку планеты Каролин Гарсию. Анастасия Павлюченкова одержала победу в российском дерби над Людмилой Самсоновой, уступая 2:5 в решающем сете, а Дарья Касаткина сломила сопротивление Маркеты Вондроушовой и запомнилась эффектным твинером по ходу матча.

Превосходство Рублёва и Хачанова

После сенсационного вылета Даниила Медведева отечественным болельщикам оставалось уповать, если говорить о серьёзных результатах, на игру Андрея Рублёва и Карена Хачанова и они не подвели, дружно шагнув в третий круг. Первым на корт вышел Хачанов, соперником которого стал опытный Раду Албот. Несмотря на возраст молдаванина, он до того ни разу не встречался с соперником.

Располагающийся во второй сотне рейтинга ATP теннисист изо всех сил пытался составить достойную конкуренцию оппоненту, но преимущество в классе было слишком заметным — 6:3, 6:4, 6:2. В первом и втором сетах игроки до поры уверенно брали свою подачу, но в нужный момент уроженец Москвы добавлял и спокойно склонял чашу весов на свою сторону. Например, в стартовом он сделал брейк при счёте 4:3. Молдаванин, не выдержав давления, сначала пробил в сетку, затем отправил мяч в «коридор» и, наконец, допустил двойную.

Во второй партии Албот даже сумел заработать первый и единственный в матче брейк-пойнт в пятом гейме, но не реализовал его. А когда на табло горели две четвёрки, Хачанов взял подачу оппонента и затем поставил точку. В заключительной же Раду явно покинули силы, да и шансов на победу осталось ничтожно мало. В результате Карен без лишних усилий, затратив всего 2 часа и 17 минут, спокойно шагнул дальше.

Куда больше времени пробыл на корте Рублёв. С одной стороны, ему достался более крепкий оппонент в лице Корентена Муте. С другой, француз явно переживает не лучшие времена, чему свидетельством всего две одержанные в текущем сезоне победы, одна из которых — в стартовом круге «Ролан Гаррос» над соотечественником Артуром Казо.

В первом сете россиянин сходу сделал брейк, а затем уверенно контролировал собственную подачу. В свою очередь визави постоянно сталкивался с серьёзными проблемами на приёме, но всё же держался до последнего — 4:6. Далее преимущество Андрея нарастало. Вторую партию он выиграл уже с двумя брейками, хотя соперник однажды был близок к тому, чтобы взять подачу отечественного теннисиста, но тот не позволил ему этого сделать.

Тем неожиданней оказалось поражение, которое Рублёв потерпел в следующем сете. Обеспечив себе солидный гандикап, он расслабился и заранее поверил в свой успех. Муте, напротив, разозлился и перестал постоянно ошибаться. Сил ему прибавили и два отыгранных брейк-пойнта в первом же гейме. А в четвёртом он сам впервые взял подачу маститого оппонента. Россиянин на приёме пытался зацепиться и навязать борьбу, но Корентен явно поймал кураж и удержал перевес.

После того, как француз сделал ещё один брейк, за Рублёва стало совсем тревожно, но в этот момент он, наконец, вернулся в игру и разозлился. В результате Андрей тут же оформил ответный, а потом и взял подачу соперника в восьмом гейме. Вскоре молодые теннисисты уже шли к сетке, чтобы поблагодарить друг друга.

А вот молодой Александр Шевченко ожидаемо не сумел бросить вызов одному из самых многообещающих молодых теннисистов планеты Лоренцо Музетти. На победу над ним итальянец затратил чуть больше полутора часов. Россиянин же сумел выиграть всего четыре гейма и «зачехлил ракетку».

Чудо от Блинковой

Очередной игровой день получился успешным для россиянок. В следующий круг удалось пробиться даже Анне Блинковой, которая в противостоянии с пятой ракеткой планеты Каролин Гарсией смотрелась андердогом. С другой стороны, в преддверие «Ролан Гаррос» уроженка Москвы набрала неплохой ход и добралась до финала грунтового турнира в Страсбурге.

А спустя всего несколько дней она выбила из борьбы сильную француженку. При этом стартовый сет не сулил отечественной теннисистке ничего хорошего. Фаворитка владела инициативой и благодаря брейку в третьем гейме взяла верх. Она не только великолепно использовала собственную подачу, но и здорово смотрелась в розыгрышах. Регулярные выходы соперницы в глубину корта с последующими бэкхэндами ставили Блинкову в тупик.

А когда Каролин взяла её подачу на старте второй партии, показалось, спастись будет сложно. Но Анна тут же сделала ответный брейк, а у соперницы неожиданно разладилась игра. Француженка начала допускать ошибку за ошибкой (всего она совершила 50 невынужденных помарок) и вскоре отдала ещё два гейма на своей подаче. Россиянке с первой попытки подать на сет не удалось, но второй шанс она не упустила — 6:3.

В заключительной партии Анна продолжала давить и быстро повела с брейком. Однако спокойно поставить точку не удалось. В девятом гейме уроженка Москвы не реализовала два матчбола, затем героически отыграла три брейк-пойнта и всё же позволила француженке сделать брейк. К чести россиянки, она не сломалась и тут же в очередной раз взяла подачу соперницы. А в 12-м гейме Блинкова решила задачу, не доводя до тайбрейка, хотя вновь заставила болельщиков понервничать. Она вела 40:15, но позволила оппонентке добраться до баланса. И лишь с восьмого матчпойнта Анна поставила точку и во второй раз в карьере оказалась сильнее Гарсии на «Ролан Гаррос».

Характер Павлюченковой

А украшением игрового дня стало первое российское дерби, в рамках которого Людмила Самсонова сразилась с проводившей первый турнир Большого шлема после тяжёлой травмы колена Анастасией Павлюченковой. В результате соотечественницы определяли сильнейшего более трёх часов. Казалось, явное преимущество на подаче имелось у Самсоновой, которая выиграла 74% розыгрышей первыми мячами, а также выполнила девять эйсов. Однако на вторых ей удалось взять лишь 37%. Сказались и 13 двойных ошибок против семи у визави, от которых Людмила особенно страдала в концовке. То есть, если дело доходило до затяжных розыгрышей, соперница смотрелась предпочтительнее.

Первый сет получился уникальным в своём роде, поскольку девушки, начиная с шестого гейма, исключительно обменивались брейками. Причём 15-я ракетка планеты при счёте 5:3 в свою пользу подавала на партию, но уступила под ноль. Но спустя несколько минут она, напротив, приняла на сет.

Второй развивался как на качелях. Сначала Павлюченкова повела с брейком, а потом оппонентка пришла в себя и вырвалась вперёд — 5:4. Но в решающий момент она снова допустила целый ряд ошибок и позволила Анастасии отыграться — 5:7. К тому же усилился ветер, который мешал более молодой теннисистке демонстрировать фирменную подачу.

Ну а в третьей партии Людмила опять дрогнула. Начиналось для неё всё потрясающе. Она повела с брейком 3:0 и в четвёртом гейме даже имела брейк-пойнт, но не реализовала его. Более опытная Павлюченкова почувствовала слабину и вцепилась в шанс. При счёте 5:4 Самсонова вышла подавать на встречу, но снова не справилась с нервами. Решающим же стал брейк Анастасии в 11-м гейме, когда соперница допустила четыре двойные. После этого Павлюченковой оставалось уверенно поставить точку.

Если в первом круге 31-летней спортсменке удалось впервые с 2022-го одержать победу на турнире Большого шлема, то теперь она впервые за два года обыграла теннисистку из топ-20. В третьем же круге её ждёт ещё одно противостояние с соотечественницей — Анастасией Потаповой.

В свою очередь она не без проблем сломила сопротивление Маяр Шериф Ахмед Шериф. Как и Павлюченковой, ей пришлось проявить характер. В первом сете Потапова уступила, а во втором сумела взять верх благодаря судьбоносному брейку при счёте 5:4 в свою пользу. В заключительной партии расстроенная египтянка прекратила сопротивление и взяла всего один гейм.

Красота от Касаткиной

Меньше остальных россиянок сил в среду потратила Дарья Касаткина, которая в двух партиях одолела Маркету Вондроушову — 6:3, 6:4. Однако матч складывался для неё не так просто, как может показаться по счёту. Чешка регулярно зарабатывала брейк-пойнты, но почти не реализовывала их и в итоге всего дважды взяла подачу соперницы, имея для этого 12 возможностей. Касаткина же в нужный момент, как и подобает девушке из топ-10 мирового рейтинга, добавляла. В первом сете она в восьмом гейме сделала второй брейк, а затем поставила точку. Во втором ситуация повторилась. Только Вондроушова при счёте 4:3 в свою пользу упустила двойной брейк-пойнт, а вскоре отдала и собственную подачу.

Не меньше итогового результата запомнился эффектный твинер в начале противостояния. Дарья погналась за безнадёжной свечой под заднюю линию и умудрилась, находясь спиной к сетке, послать мяч себе между ног в противоположный угол без шансов для Маркеты.

Порадовала и Камилла Рахимова, которая неожиданно легко сломила сопротивление Магдалены Фрех. Полячка так и не сумела оправиться от поражения в первой партии с двумя брейками. После этого она попыталась навязать соперничество россиянке, но та спокойно довела дело до уверенной победы — 6:3, 6:4.

Пробилась дальше и Элина Аванесян. В предыдущем матче она сенсационно выбила из борьбы Белинду Бенчич, а теперь уверенно разобралась с Леолией Жужу. Первый отрезок молодая отечественная теннисистка вовсе выиграла под ноль. А вот во втором ей пришлось приложить усилия. Она уступала со счётом 0:3, но всё же склонила чашу весов на свою сторону — 7:5. В следующем круге Аванесян сойдётся с Кларой Таусон.

А вот Варвара Грачёва, к сожалению, не сумела составить конкуренцию Слоан Стивенс, в прошлом году пробившейся в восьмёрку сильнейших «Ролан Гаррос» — 2:6, 1:6. Россиянка готовящаяся к получению французского гражданства, взяла у американки лишь три гейма.