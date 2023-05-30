Сенсация от Аванесян, мощь Павлюченковой и успех Карацева: семь из восьми россиян вышли во второй круг «Ролан Гаррос»

Аслан Карацев в четырёх сетах сломил сопротивление Алексея Попырина в первом круге «Ролан Гаррос». Помимо него, в следующий раунд также шагнули сразу шесть россиянок. Анастасия Павлюченкова одержала первую победу на турнирах Большого шлема с января 2022-го, Элина Аванесян сенсационно выбила из борьбы 12-ю сеяную Белинду Бенчич, а Анна Блинкова позволила Исалин Бонавентюр взять всего два гейма. Завершила выступление только Вероника Кудерметова, которая неожиданно не сумела ничего противопоставить Анне Шмидловой.

Старт Карацева

У мужчин в очередной игровой день на корт вышел всего один россиянин — Аслан Карацев. Нынешний сезон складывается для него не лучшим образом, а падение в рейтинге ATP привело к тому, что он напрямую не попал в число участников и был вынужден пробиваться через квалификацию. К счастью, данная задача оказалась посильной для уроженца Владикавказа. Далее перед ним встала не менее сложная задача — одолеть крепкого Алексея Попырина. Сломить сопротивление молодого австралийца также получилось, хотя и не без проблем. Карацев почти всегда владел инициативой и диктовал сопернику свой ход игры, что повлекло за собой 38 невынужденных ошибок.

Со сложностями Аслан столкнулся лишь во второй партии, когда оппонент почувствовал уверенность в себе и начал действовать намного смелее, в том числе ему удалось сделать первый брейк. Но и здесь отечественный теннисист проявил характер. Дважды в тяжелейших геймах он не позволял Попырину оторваться в счёте и даже отыграл сетбол.

Зато в последующих сетах россиянин отдал Алексею только три гейма и не оставил ему никаких шансов. Таким образом, он всего во второй раз в карьере преодолел стартовый круг Открытого чемпионата Франции.

Разминка для Джоковича и Алькараса

Зато у мужчин вступили в борьбу сразу два теннисиста из топ-3 рейтинга ATP. Новак Джокович не оставил шансов Александру Ковачевичу, который даже не входит в первую сотню — 6:3, 6:2, 7:6. К чести представителя США, он по крайней мере навязал фавориту борьбу в третьей партии, когда сначала не позволил ему подать на матч при счёте 4:5, а затем добрался до тайбрейка. Однако в планы серба не входило задерживаться на корте и далее он легко разбил оппонента — 7:1.

Таким образом Новак в юбилейный 65-й раз преодолел стартовый круг на турнирах Большого шлема, а на «Ролан Гаррос» сделал это в 19-й.

В свою очередь первая ракетка планеты Карлос Алькарас также ожидаемо не испытал сложностей в игре с юным итальянцем Флавио Коболли — 6:0, 6:2, 7:5. Примечательно, что у испанца, как и у серба, возникли сложности только в заключительном сете. Он не реализовал несколько матчпойнтов, а затем вовсе отдал свою подачу, но в отличие от Ноле не стал доводить дело до тайбрейка.

Сюрпризы от Павлюченковой и Аванесян

Зато у женщин было за кого поболеть. Но особенно примечательным стал успех Анастасии Павлюченковой. И дело вовсе не в самом факте, а в невероятной истории преодоления. В мае прошлого года опытная теннисистка выбыла из строя на полгода из-за тяжёлой травмы колена.

После такого в её возрасте даже возвращение на корт стало достижением, а она одержала первую победу на турнирах Большого шлема с января 2022-го. Символично, что это произошло на «Ролан Гаррос», где россиянка всего два года назад добралась до финала.

На этот раз в стартовом матче она неожиданно легко разобралась с крепкой Линдой Фрухвиртовой, располагающейся на 59-й строчке в мировом рейтинге. Сложилось впечатление, что чешка оказалась не готова к противостоянию с именитой соперницей. В итоге Павлюченкова потратила на встречу с ней всего 1 час и 10 минут и отдала только четыре гейма — 2:6, 2:6.

Единственный шанс возродить интригу Фрухвиртова упустила во втором сете при счёте 2:4, когда сделала брейк. Однако она тут же проиграла свою подачу и прекратила сопротивление. Неудивительно, что уроженка Москвы назвала данный матч идеальным для себя.

«Я вернулась, поэтому точно знала, что хочу продержаться здесь как можно дольше. Для меня это особый турнир Большого шлема, тем более что два года назад я вышла тут в финал. В прошлом году не смогла выступать из-за травмы. Мне кажется, сегодня я вышла на корт, чтобы обязательно выиграть. Что бы я там сама себе ни говорила, я остаюсь в игре. Думаю, это и стало переломным моментом», — рассказала отечественная теннисистка на пресс-конференции.

Не обошлось и без приятной сенсации, которую сотворила Элина Аванесян в противостоянии с Белиндой Бенчич. Юная россиянка, дебютировавшая на «Ролан Гаррос», выбила из борьбы 12-ю сеяную турнира — 6:3, 2:6, 6:4.

Начало матча полностью осталось за отечественной теннисисткой и шокировало всех присутствующих на трибунах, ведь она сходу повела с двумя брейками — 4:0. Казалось, фаворитка просто была не готова к такому давлению и должна разозлиться. Это действительно произошло, и она легко восстановила равенство в счёте. В этот момент Аванесян могла сломаться, но она в третий раз взяла подачу соперницы и всё же поставила точку. В следующей партии швейцарка смотрелась уже на голову сильнее. В третьем гейме Элина не реализовала брейк-пойнт, после чего Бенчич было не остановить.

И снова Элина могла дрогнуть, но она несмотря на возраст проявила стальной характер. Например, он проявился в шестом гейме, когда Белинда обеспечила себе отрыв — 4:2. Россиянка боролась изо всех сил, отыграв три брейк-пойнта, но всё же уступила на своей подаче. Далее Бенчич, казалось, обязана была доводить дело до победы, но Аванесян тут же оформила обратный брейк и вернулась в борьбу. А при счёте 4:4 она сделала ещё один в затяжном десятиминутном ралли и после поставила точку.

«Меня до сих пор трясёт. Было действительно особенным играть здесь и получить ещё один шанс в качестве лаки-лузера. Я пыталась верить в себя до конца. Белинда великолепна, поэтому я знала, что должна показать свой максимум», — сказала Аванесян в интервью после встречи.

Дебют Шнайдер и вылет Кудерметовой

Помимо Аванесян удачно дебютировала на «Ролан Гаррос» и 19-летняя Диана Шнайдер, в январе уже выступившая на Открытом чемпионате Австралии. Во Франции же она оказалась сильнее Ребекки Марино благодаря шести брейкам — 6:3, 7:5. Во второй партии представительница Канады имела шанс сыграть на тайбрейке, но снова отдала собственную подачу.

А вот более опытной Варваре Грачёвой пришлось затратить куда больше сил во встрече с Далмой Галфи и провести на корте почти два часа. Первый сет она оставила за собой, сделав судьбоносный брейк при счёте 5:4 в свою пользу. Однако второй россиянка также легко отдала, трижды уступив на собственной подаче — 2:6. К счастью, в решающей партии дрогнула уже венгерка, взявшая всего один гейм и завершившая выступление.

Быстрее же остальных соотечественниц со своей задачей справилась Анна Блинкова. Располагающаяся на 56-й строчке в рейтинге WTA теннисистка фактически провела тренировку с повышенной степенью ответственности в поединке с Исалин Бонавентюр. Бельгийка лишь в первой партии выиграла два гейма, а во второй уступила под ноль.

В свою очередь Екатерина Александрова неожиданно столкнулась с сопротивлением Виктории Томовой. Первая партия не предвещала проблем для россиянки, ведь она уверенно выиграла с тремя брейками. Вероятно, после этого отечественная спортсменка расслабилась, что вылилось в провал во втором сете, в котором Екатерина взяла всего два гейма. К счастью, на заключительный сил у представительницы Болгарии не осталось — 1:6.

Если Аванесян приятно удивила, то Вероника Кудерметова преподнесла сенсацию со знаком минус. Одна из лучших теннисисток страны подходила к турниру в потрясающем состоянии. Она вышла в полуфинал в Мадриде и Риме и ворвалась в топ-10 чемпионской гонки WTA. Тем более в прошлом году на «Ролан Гаррос» она добралась до четвертьфинала, где уступила только соотечественнице Дарье Касаткиной.

Увы, в 2023-м уроженка Казани вынуждена была «зачехлить ракетку» уже после первой встречи. Причём остановила её скромная не хватающая звёзд с небес 100-я ракетка планеты Анна Шмидлова, которая отдала фаворитке всего четыре гейма — 3:6, 1:6.

Провал Кудерметовой сложно объяснить логически, возможно, на то есть причины, о которых болельщики не знают. Но она однозначно провела один из худших матчей в сезоне. Вероника допустила огромное количество помарок и по невынужденным обошла соперницу почти в два раза — 40 против 21. Также у неё совсем не ладилась подача. Удивительно, но на ней она взяла всего один гейм.