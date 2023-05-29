Аванесян — о победе над Бенчич в первом круге «Ролан Гаррос»: меня до сих пор трясёт от матча
«Меня до сих пор трясёт от матча. Было действительно особенным играть здесь и получить ещё один шанс в качестве лаки-лузера. Бороться за это… Я пыталась верить в себя до конца. Белинда великолепна, поэтому я знала, что должна показать свой максимум», — сказала Аванесян после матча.
В первом круге Аванесян победила швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:3, 2:6, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 20 минут.
В следующем круге россиянка сыграет с представительницей Франции Леолией Жанжан.
Основная сетка турнира началась 28 мая. Соревнования завершатся 11 июня.
Ранее сообщалось, что Варвара Грачёва пробилась во второй круг «Ролан Гаррос».