Аванесян — о победе над Бенчич в первом круге «Ролан Гаррос»: меня до сих пор трясёт от матча

Российская теннисистка Элина Аванесян высказалась о своей победе в первом круге Открытого чемпионата Франции.

«Меня до сих пор трясёт от матча. Было действительно особенным играть здесь и получить ещё один шанс в качестве лаки-лузера. Бороться за это… Я пыталась верить в себя до конца. Белинда великолепна, поэтому я знала, что должна показать свой максимум», — сказала Аванесян после матча.

В первом круге Аванесян победила швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:3, 2:6, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 20 минут.

В следующем круге россиянка сыграет с представительницей Франции Леолией Жанжан.

Основная сетка турнира началась 28 мая. Соревнования завершатся 11 июня.

Ранее сообщалось, что Варвара Грачёва пробилась во второй круг «Ролан Гаррос».