Ольховский отметил уверенность Карацева на «Ролан Гаррос»

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение об игре российского теннисиста Аслана Карацева на «Ролан Гаррос».

«Сегодня он переиграл своего соперника за счёт более острой и активной игры. Аслан сейчас находится в хорошей форме, а когда в нём присутствует уверенность, это очень опасный соперник. Я думаю, если он продолжит так играть, может далеко зайти», — цитирует Ольховского ТАСС.

В первом круге Карацев победил австралийца Алексея Попырина со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2. Игра продолжалась 3 часа.

В следующем раунде россиянин сыграет с победителем матча Филип Краинович (Сербия) — Фрэнсис Тиафо (США).

Ранее российская теннисистка Элина Аванесян высказалась о своей победе в первом круге Открытого чемпионата Франции.