Не без приключений: Хачанов и Рублёв отдали три сета на двоих, но выиграли матчи первого круга на «Ролан Гаррос»

Карен Хачанов испытал большие проблемы в матче первого круга «Ролан Гаррос» с Констаном Летьеном. Российский теннисист проиграл две стартовые партии, но вовремя собрался и в трёх оставшихся не оставил французу шансов, восемь раз взяв его подачу. Андрей Рублёв тоже не сумел завершить свой матч в кратчайшие сроки. Он хоть и заставил Ласло Джере совершить в сумме 49 невынужденных ошибок, но позволил сербу взять второй сет. А вот Камилла Рахимова, Анастасия Потапова и Людмила Самсонова буквально разгромили своих соперниц — Сара Бейлек, Тэйлор Таунсенд и Кэти Волынец на троих сумели выиграть лишь семь геймов.

Спасение Хачанова

Первым из российских спортсменов на корты «Ролан Гаррос» в основной сетке турнира вышел Карен Хачанов. Теннисист снялся с парного разряда последнего «Мастерса» в Риме из-за травмы правого плеча. На восстановление у него было не так много времени, поэтому говорить об оптимальной форме спортсмена не приходится. Тем не менее, мало кто предполагал, что у 11-й ракетки мира возникнут проблемы в противостоянии с Констаном Летьеном, занимающим 69-е место в рейтинге ATP.

Однако мокрый и медленный грунт, на который постоянно в течение матча ругался Карен, а также трибуны, болевшие за француза, сделали своё дело: Хачанов был близок к тому, чтобы уже в воскресенье покинуть Париж.

В первом сете Летьен очень вовремя, при счёте 4:3 в свою пользу, взял подачу соперника, а затем и сет. Вторая партия и вовсе получилась провальной для россиянина. Француз сразу же сделал брейк, а затем выиграл четыре гейма подряд — 6:1.

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Тем не менее, Хачанов нашёл в себе силы перестроиться. Как объяснил спортсмен, он долгое время не мог привыкнуть к медленному корту, однако затем поменял натяжку струн на ракетке, и это сработало. Карен начал меньше ошибаться: в третьем сете он допустил всего шесть невынужденных ошибок, против 12 во втором. И теперь уже сам выдавал эффектные серии, дважды взяв по пять геймов подряд — 6:2, 6:1.

В пятой партии Летьен отчаянно сопротивлялся, но россиянин не упустил победу. Интересно, что для 11-й ракетки мира это только третий матч в карьере, в котором он сумел одержать верх после 0:2. Ранее подобное ему удавалось в противостоянии с Янником Синнером на US Open-2020 и в поединке с американцем Фрэнсисом Тиафо на Уимблдоне-2018. В следующем круге Хачанов встретится c Раду Алботом из Молдавии, занимающим 111-е место в рейтинге ATP.

По четыре сета Рублёва и Шевченко

Для Андрея Рублёва последний «Мастерс» в Риме также сложился не лучшим образом. Во многом из-за нервов он уступил в четвёртом круге немцу Яннику Ханфману, не попадающему в топ-100 мирового рейтинга. И некоторые специалисты объяснили поражение и излишнюю эмоциональность тем, что россиянин прошёл пик формы. Это звучало немного тревожно перед «Ролан Гаррос».

Но, судя по матчу с Ласло Джере, теннисист за неделю успел восстановиться и готов покорять французские корты. Хотя проблемы в противостоянии с сербом у Рублёва всё же возникли — во втором сете. Он успешно его начал, сделав брейк, но затем сбавил обороты и проиграл свою подачу, что взбодрило соперника. И тот на кураже взял ещё один гейм россиянина, а затем и сет — 6:3.

К счастью, спад Андрея оказался временным. В остальных партиях он действовал уверенно и спокойно победил — 6:3, 6:4. Впрочем, надо отметить, что и соперник по первому кругу ему достался удобный. Рублёв до этого встречался с Джере три раза, и все матчи остались за отечественным теннисистом.

Также четыре сета для выхода во второй круг потребовалось Александру Шевченко. Однако его матч с Оскаром Отте получился на порядок сложнее, чем у соотечественника. Поскольку оба теннисиста показывают на корте примерно один уровень тенниса: немец даже на пару строчек выше в рейтинге ATP.

В начале встречи россиянин повёл 5:1, но в итоге выиграл стартовый сет только 7:5, заставив своих болельщиков сильно понервничать. Далее теннисисты обменялись партиями, а в четвёртом сете всё решилось на тай-брейке, в котором отечественный спортсмен собрался и не дал шансов сопернику даже попытаться зацепиться за победу.

Пришлось в воскресенье поволноваться и фанатам Стефаноса Циципаса. Грек, которого считают одним из фаворитов турнира, только в четырёх сетах сумел справиться в Иржи Веселы. Причём последняя партия закончилась на тай-брейке со счётом 9:7.

Скоростные девушки

Российские девушки в воскресенье будто заочно соревновались друг с другом, кто быстрее выиграет свой стартовый матч. Победила в этом споре Камилла Рахимова, которая неожиданно неожиданно легко справилась с Сарой Бейлек. Ей потребовалось всего 57 минут. В первом сете отечественная теннисистка разгромила соперницу, не отдав ни одного гейма — 6:0.

Во второй партии чешка постаралась навязать борьбу и даже сразу сделала брейк, взяв подачу россиянки «под ноль». Но успех оказался сиюминутным. Рахимова сразу же сравняла счёт благодаря отличным действиям на приёме и спокойно довела дело до победы — 6:3.

На десять минут больше понадобилось Людмиле Самсоновой. Она ещё более убедительно по счёту разгромила Кэти Волынец, позволив 21-летней американке лишь один гейм за весь матч. И это при том, что у россиянки в начале игры совсем не шла подача: всего 41% попадания первым мячом.

70 минут затратила для победы в первом круге Анастасия Потапова, которая справилась с Тэйлор Таунсенд — 6:1, 6:2. Однако несмотря на счёт противостояние, по крайней мере в первом сете, было более упорным. Встреча началась с гейма на подаче американки, состоявшего из 14 розыгрышей.

На приёме 108-я ракетка мира также пыталась навязать борьбу и у неё это получалось. Но в ключевые моменты Настя всё-таки собиралась и не дала сопернице реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти. В то время как сама она в первой партии дважды делала брейки с первой попытки, а решающий седьмой гейм взяла со второй.

Пауза между сетами пошла Потаповой на пользу. На первой подаче он выиграла 94% мячей. Во многом определяющим в матче стал пятый гейм при счёте 2:2, в котором Таунсенд была невероятно близка к брейк-пойнту, но Настя выстояла. А американка так сильно расстроилась, что далее просто перестала бороться — 1:6, 2:6.

Воссоединение Андреевых

За юными сёстрами Андреевыми российские болельщики начали активно следить после того, как младшая из них дошла до финала юниорского Australian Open, а затем в Мадриде на первом в карьере турнире WTA-1000 добралась до четвёртого круга, выбив из борьбы двух спортсменок из топ-20 мирового рейтинга. Тогда 16-летняя Мирра не справилась только с Соболенко (3:6, 1:6).

Успешно преодолела теннисистка и квалификацию «Ролан Гаррос». В финале отбора она справилась с колумбийкой Камилой Осорио и стала самой молодой участницей турнира после Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет.

Что касается 18-летней Эрики, она немного уступает сестре в результатах и пока остаётся в тени. Ей тоже в этом году предоставляли wild card для участия в турнире WTA-1000 в Майами, но выиграть спортсменка смогла лишь один матч у малоизвестной американки Эшлин Крюгер.

На «Ролан Гаррос» россиянка остановилась в шаге от основной сетки, уступив в финале квалификации сербке Ольге Данилович. Однако судьба решила не разделять сестёр. Из-за травмы с Открытого чемпионата Франции в воскресенье снялась Анна Калинская, и Эрика попала на «мэйджор» в качестве лаки-лузера. Она должна выйти на корт против американки Эммы Наварро. Причём Андреевы параллельно будут проводить свои матчи 30 мая. Оба предварительно запланированы на 12:00 по московскому времени.

Поддержка Соболенко

Арина Соболенко без особых проблем преодолела первый круг «Ролан Гаррос», легко обыграв Марту Костюк в двух сетах. И в этом матче не было бы ничего примечательного, если бы не поведение болельщиков. Зрители после встречи освистали украинку, поскольку она традиционно не пожала руку белоруске.

Причём своими действиями они поставили в замешательство обеих теннисисток. Вторая ракетка мира поначалу думала, будто трибуны так отреагировали на её победу.

«Это был очень тяжёлый матч, я имею в виду в эмоциональном плане. Простите, ребята, сначала я не поняла — думала, что это «бууу» адресовано мне, и была немного удивлена. Но потом я почувствовала вашу поддержку, так что большое спасибо. Это действительно важно», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Теннисистка также добавила, что Костюк не заслужила свиста. По словам Арины, она понимает, почему украинские спортсменки так себя ведут.

«Представляю, что будет у них на родине, если они пожмут нам руки, и осознаю, что это непохоже на личную неприязнь. Вот и всё. Думаю, она не заслуживала того, чтобы покидать корт подобным образом», — отметила Соболенко.

Не обошлось в воскресенье и без сенсаций: «Ролан Гаррос» покидает восьмая ракетка мира Мария Саккари. Гречанка в двух сетах уступила Каролине Муховой и впервые с Australian Open-2021 вылетела с турнира Большого шлема после стартового матча. Чешка, в свою очередь, в восьмой раз в 19 матчах обыграла соперницу из топ-10.