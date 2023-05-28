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Чесноков: в финале «Ролан Гаррос» не вижу ни одну из российских теннисисток

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления российских теннисисток на «Ролан Гаррос».
Чесноков: в финале «Ролан Гаррос» не вижу ни одну из российских теннисисток
  • Gettyimages.ru

«В финале «Ролан Гаррос» не вижу ни одну из российских теннисисток, даже Кудерметову. Оцениваю реально», — приводит слова Чеснокова Sport24.

«Ролан Гаррос» проходит с 22 мая по 11 июня в Париже.

В первом круге россиянка Дарья Касаткина сыграет с немкой Юле Нимайер. Веронике Кудерметовой предстоит игра с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии.

Екатерина Александрова сыграет с Викторией Томовой, а Людмила Самсонова встретится с Кэти Волынец.

Ранее сообщалось, что Анна Блинкова поднялась на десять позиций в рейтинге WTA.

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