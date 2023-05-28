Чесноков: в финале «Ролан Гаррос» не вижу ни одну из российских теннисисток

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления российских теннисисток на «Ролан Гаррос».

«В финале «Ролан Гаррос» не вижу ни одну из российских теннисисток, даже Кудерметову. Оцениваю реально», — приводит слова Чеснокова Sport24.

«Ролан Гаррос» проходит с 22 мая по 11 июня в Париже.

В первом круге россиянка Дарья Касаткина сыграет с немкой Юле Нимайер. Веронике Кудерметовой предстоит игра с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии.

Екатерина Александрова сыграет с Викторией Томовой, а Людмила Самсонова встретится с Кэти Волынец.

Ранее сообщалось, что Анна Блинкова поднялась на десять позиций в рейтинге WTA.