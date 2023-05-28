Чесноков: в финале «Ролан Гаррос» не вижу ни одну из российских теннисисток
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«В финале «Ролан Гаррос» не вижу ни одну из российских теннисисток, даже Кудерметову. Оцениваю реально», — приводит слова Чеснокова Sport24.
«Ролан Гаррос» проходит с 22 мая по 11 июня в Париже.
В первом круге россиянка Дарья Касаткина сыграет с немкой Юле Нимайер. Веронике Кудерметовой предстоит игра с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии.
Екатерина Александрова сыграет с Викторией Томовой, а Людмила Самсонова встретится с Кэти Волынец.
Ранее сообщалось, что Анна Блинкова поднялась на десять позиций в рейтинге WTA.