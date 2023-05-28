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Украинка Костюк не ожидала свиста зрителей после матча с Соболенко на «Ролан Гаррос»

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Украинская теннисистка Марта Костюк призналась, что была поражена недовольной реакцией зрителей из-за её отказа пожать руку Арине Соболенко из Белоруссии после матча Открытого чемпионата Франции по теннису.
Украинка Костюк не ожидала свиста зрителей после матча с Соболенко на «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru

«Я такого не ожидала. Даже не знаю, как на это реагировать. Видимо,  зрители были в замешательстве. Интересно, как они будут относиться к своему поступку через десять лет, когда всё закончится. Уверена, они будут испытывать дискомфорт», — цитирует Костюк Daily Express.

Французские болельщики освистали Костюк после её отказа пожать руку Соболенко по окончании матча первого круга. Теннисистка из Белоруссии одержала победу в двух сетах (6:3, 6:2).

В следующем круге она встретится с победительницей матча Панна Удварди (Венгрия) — Ирина Шиманович (Белоруссия).

Ранее Соболенко оценила решение украинки Марты Костюк отказаться от рукопожатий со спортсменками из России и Белоруссии на «Ролан Гаррос».

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