Украинка Костюк не ожидала свиста зрителей после матча с Соболенко на «Ролан Гаррос»
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«Я такого не ожидала. Даже не знаю, как на это реагировать. Видимо, зрители были в замешательстве. Интересно, как они будут относиться к своему поступку через десять лет, когда всё закончится. Уверена, они будут испытывать дискомфорт», — цитирует Костюк Daily Express.
Французские болельщики освистали Костюк после её отказа пожать руку Соболенко по окончании матча первого круга. Теннисистка из Белоруссии одержала победу в двух сетах (6:3, 6:2).
В следующем круге она встретится с победительницей матча Панна Удварди (Венгрия) — Ирина Шиманович (Белоруссия).
Ранее Соболенко оценила решение украинки Марты Костюк отказаться от рукопожатий со спортсменками из России и Белоруссии на «Ролан Гаррос».