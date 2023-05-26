Соболенко — об отказе Костюк от рукопожатия: вроде как понимаю украинских теннисисток
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«Если она меня ненавидит, ладно. Я ничего не могу с этим поделать. Насчёт отказа от рукопожатий, я вроде как понимаю украинских теннисисток. В то же время я чувствую, что спорт должен быть вне политики», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Соболенко сыграет с Костюк в первом круге «Ролан Гаррос».
Ранее Костюк рассказала, что не знает ни одной соотечественницы, которая общается с российскими спортсменами.