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Соболенко — об отказе Костюк от рукопожатия: вроде как понимаю украинских теннисисток

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила решение украинки Марты Костюк отказаться от рукопожатий со спортсменками из России и Белоруссии на «Ролан Гаррос».
Соболенко — об отказе Костюк от рукопожатия: вроде как понимаю украинских теннисисток
  • Gettyimages.ru

«Если она меня ненавидит, ладно. Я ничего не могу с этим поделать. Насчёт отказа от рукопожатий, я вроде как понимаю украинских теннисисток. В то же время я чувствую, что спорт должен быть вне политики», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко сыграет с Костюк в первом круге «Ролан Гаррос».

Ранее Костюк рассказала, что не знает ни одной соотечественницы, которая общается с российскими спортсменами.

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