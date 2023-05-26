Соболенко — об отказе Костюк от рукопожатия: вроде как понимаю украинских теннисисток

Белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила решение украинки Марты Костюк отказаться от рукопожатий со спортсменками из России и Белоруссии на «Ролан Гаррос».

«Если она меня ненавидит, ладно. Я ничего не могу с этим поделать. Насчёт отказа от рукопожатий, я вроде как понимаю украинских теннисисток. В то же время я чувствую, что спорт должен быть вне политики», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко сыграет с Костюк в первом круге «Ролан Гаррос».

Ранее Костюк рассказала, что не знает ни одной соотечественницы, которая общается с российскими спортсменами.