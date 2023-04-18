Костюк: не знаю ни одной украинки, нормально разговаривающей с российскими теннисистками

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, что не знает ни одной соотечественницы, которая общается с российскими спортсменами.

«Я не знаю ни одной украинки, которая нормально разговаривала бы с российскими теннисистками. Максимум, что я скажу кому-то из них, это привет. Напряжение огромное, потому что никто не пытается его снять», — приводит слова Костюк ua.tribuna.com.

Теннисистка вошла в число спортсменок, которые не пожимают руку россиянкам и белорускам после матчей. 30 марта Костюк заявила, что последний год спортсмены из её страны ведут непубличную борьбу за исключение россиян и белорусов из тенниса.

Спортсмены из России и Белоруссии допускаются на турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.

Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как изменились её отношения с украинскими спортсменками Даяной Ястремской и Мартой Костюк.