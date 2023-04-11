Россиянка Потапова заявила, что продолжает общаться с украинскими теннисистками

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как изменились её отношения с украинскими спортсменками Даяной Ястремской и Мартой Костюк.

«Мы всегда очень хорошо общались с Даяной, никогда не было каких-то проблем. Поэтому ничего не обговаривали — как ходили вместе на ужин до финала, так и после. Ничего не изменилось. Сейчас чуть-чуть изменилось. Мы довольно близко дружили с Мартой, но, к сожалению, человек решил изменить своё мнение — и не только обо мне», — цитирует Потапову «Чемпионат».

Она также отметила, что не собирается осуждать Костюк за её выбор. По словам российской теннисистки, она и украинские спортсменки до сих пор здороваются, общаются, сидят в раздевалке, вместе смотрят соцсети, что-то показывают друг другу и «прикалываются».

Теннисистка обновила личный рекорд в рейтинге WTA, став 25-й ракеткой мира. Также она является пятой ракеткой России после Дарьи Касаткиной, Вероники Кудерметовой, Людмилы Самсоновой и Екатерины Александровой.

Ранее Потапова ответила на вопрос, чувствует ли она русофобию по отношению к себе на теннисных турнирах.