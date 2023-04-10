Теннисистка Потапова: я не чувствую никакой русофобии, меня трудно хейтить

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Россиянка Анастасия Потапова рассказала, что нормально общается с иностранными теннисистками в туре.
Теннисистка Потапова: я не чувствую никакой русофобии, меня трудно хейтить
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«У меня хорошие взаимоотношения почти со всеми теннисистками в туре. Меня трудно хейтить. Конечно же, есть несколько девочек, которые испытывают зависть из-за моих побед. Но не чувствую никакой русофобии: наверное, это даже удивительно», — цитирует Потапову «Чемпионат»

По словам теннисистки, её любят, потому что она добрый и открытый человек — абсолютно дружелюбная и адекватная. 

Теннисистка обновила свой личный рекорд в рейтинге WTA, став 25-й ракеткой мира. Также она является пятой ракеткой России после Дарьи Касаткиной, Вероники Кудерметовой, Людмилы Самсоновой и Екатерины Александровой.

Ранее Потапова объяснила решение своей подруги по команде Варвары Грачёвой выступать за сборную Франции.

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