Теннисистка Потапова: я не чувствую никакой русофобии, меня трудно хейтить
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«У меня хорошие взаимоотношения почти со всеми теннисистками в туре. Меня трудно хейтить. Конечно же, есть несколько девочек, которые испытывают зависть из-за моих побед. Но не чувствую никакой русофобии: наверное, это даже удивительно», — цитирует Потапову «Чемпионат».
По словам теннисистки, её любят, потому что она добрый и открытый человек — абсолютно дружелюбная и адекватная.
Теннисистка обновила свой личный рекорд в рейтинге WTA, став 25-й ракеткой мира. Также она является пятой ракеткой России после Дарьи Касаткиной, Вероники Кудерметовой, Людмилы Самсоновой и Екатерины Александровой.
Ранее Потапова объяснила решение своей подруги по команде Варвары Грачёвой выступать за сборную Франции.