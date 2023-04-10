Потапова объяснила, почему Грачёва решила получить гражданство Франции

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Российская теннисистка Анастасия Потапова объяснила решение своей подруги по команде Варвары Грачёвой выступать за сборную Франции.
Потапова объяснила, почему Грачёва решила получить гражданство Франции
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Frey

«Считаю, что это её выбор. Знаю, что Варя с десяти лет живёт во Франции, тренируется там. Грачёву ничего не держит в России. Если она решила, что для карьеры так будет лучше, то я уважаю это решение», — цитирует Потапову Sport24.

27 марта появилась информация, что Грачёва завершила подачу заявления на получение гражданства Франции. С 2016 года она тренируется в теннисном центре в Канне.

Ранее сообщалось, что Грачёва заявила о готовности представлять Францию.

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