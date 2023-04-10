Потапова объяснила, почему Грачёва решила получить гражданство Франции

Российская теннисистка Анастасия Потапова объяснила решение своей подруги по команде Варвары Грачёвой выступать за сборную Франции.

«Считаю, что это её выбор. Знаю, что Варя с десяти лет живёт во Франции, тренируется там. Грачёву ничего не держит в России. Если она решила, что для карьеры так будет лучше, то я уважаю это решение», — цитирует Потапову Sport24.

27 марта появилась информация, что Грачёва завершила подачу заявления на получение гражданства Франции. С 2016 года она тренируется в теннисном центре в Канне.

Ранее сообщалось, что Грачёва заявила о готовности представлять Францию.