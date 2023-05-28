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Камельзон: не стоит ждать от Рублёва чего-то сверхъестественного на «Ролан Гаррос»

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Известный российский тренер по теннису Владимир Камельзон поделился ожиданиями от выступления Андрея Рублёва на турнире «Ролан Гаррос».
Камельзон: не стоит ждать от Рублёва чего-то сверхъестественного на «Ролан Гаррос»
  • РИА Новости

«Андрей Рублёв — это моя слабость, потому что я причастен к его карьере. К сожалению, хоть он и входит в десятку рейтинга ATP, но выступает неровно и не соответствует высокому уровню. Андрей может взять «тысячник», а потом проиграть два раза подряд. Я думаю, что у него ещё нет той стабильности, которая позволяет претендовать на звание первой ракетки мира. У Даниила Медведева она уже есть, он её наработал, а Рублёву нужно к ней стремиться.

Андрей пока недотягивает до высокого уровня, потому что срывается. Видимо, требуется окрепнуть в психологическом плане. Нужно работать с утра до вечера. Да, он уже обладает прекрасной мобильностью, у него хорошо летит мяч, у него своеобразная игра. Когда он в ударе, любому сопернику очень сложно приспособиться к его игре. Но любой талант требует того, чтобы его развивали.

Отсюда вытекают и его неудачи на грунте. Это очень энергозатратное покрытие, приходится больше работать. Розыгрыш очка идёт длиннее, из-за этого беготни становится больше. Поэтому Андрею нужно больше тренироваться, и тогда мы сможем увидеть его на вершине. У него ещё всё впереди. На этом «Ролан Гаррос» от него не стоит ждать чего-то сверхъестественного», — сказал Камельзон RT.

Ранее Камельзон назвал россиянина Даниила Медведева главным фаворитом турнира «Ролан Гаррос».

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