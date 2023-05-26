«Совершил невероятное»: Морозова — о победе Медведева в Риме, шансах россиян на «Ролан Гаррос» и уникальности Алькараса

Иногда триумфы выбивают спортсменов из колеи не меньше, чем поражения, заявила в интервью RT чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова. Она выразила надежду, что Даниил Медведев, завоевавший на прошлой неделе первый в карьере титул ATP на грунтовых турнирах, справится с психологическим давлением и успешно выступит в Париже. Бывшая теннисистка также отметила, что предстоящий турнир Большого шлема не станет менее интересным из-за отсутствия Рафаэля Надаля, побеждавшего на нём 14 раз, и объяснила, почему Карлоса Алькараса не стоит называть наследником именитого соотечественника.

— Даниил Медведев немало удивил поклонников и экспертов, выиграв первый в карьере турнир ATP на грунте, да ещё и серии «Мастерс». Значит ли это, что теперь мы вправе ожидать от него успеха на «Ролан Гаррос»?

— Надо начать с того, что Медведев совершил невероятное. Он действительно многих восхитил, и меня в том числе. Было очень интересно наблюдать за его финалом с Хольгером Руне — в первую очередь за тем, как мастерски он вёл игру, как срезал скорость прогрессирующего датчанина. У Даниила потрясающее чувство мяча, очень хорошее видение площадки. Это говорит о том, что он неслучайно занимает второе место в мировой классификации.

Что касается Открытого чемпионата Франции, то это, конечно, особое состязание. В последние годы это был турнир Рафаэля Надаля. Сейчас, в его отсутствие, открылась дорога для остальных. Кроме того, нужно учитывать, что французская земля стала немножко другой. Раньше покрытие было намного медленнее, а теперь корт даёт более высокий отскок и позволяет играть быстрее. Недаром ведь Мария Шарапова дважды первенствовала в Париже. А когда-то теннисисты с такими данными, как у Маши или Дани, не могли успешно выступать на такого рода покрытии, потому что сталкивались со сложностями в передвижении.

Также по теме Первый грунтовый турнир в карьере: Медведев победил Руне в финале «Мастерса» в Риме Даниил Медведев победил Хольгера Руне в финале «Мастерса» в Риме. В первом сете, который начался на час позже из-за ливня, всё решил...

— Победа в Риме придаст Медведеву дополнительную уверенность?

— Тут ситуация двоякая. Иногда теннисисту бывает очень сложно после триумфа на первом большом турнире, потому что это не только радость и положительные эмоции, но и в какой-то степени стресс. Даже если находишься в прекрасном состоянии, как физическом, так и психологическом, ты всё равно теряешь силы. «Ролан Гаррос» — без лишних слов сложный турнир, который длится две недели и предполагает пятисетовые матчи. Каждая дополнительная партия также отнимает силы. Поэтому надеюсь, что он сможет правильно подойти к началу мейджора, что сможет уверенно продвигаться по сетке как можно дальше. А жеребьёвка для него сложилась довольно успешно, все основные конкуренты остались в другой половине.

Я всегда вспоминаю слова великого теннисиста Ивана Лендла. Он говорил: «Сколько бы турниров ты ни выиграл, на «Большом шлеме» ты всякий раз начинаешь всё с чистого листа». Часто бывает, что самые сложные матчи у сеяных приходятся на первый круг. Очень надеюсь, что это не случай Даниила, и он рассчитает свои силы правильно, а остальные наши ребята во второй половине сетки ему немного помогут и пощипают конкурентов.

— Андрею Рублёву и Карену Хачанову в плане жеребьёвки повезло меньше: мало того, что они уже в четвёртом круге могут сыграть друг с другом в случае удачного выступлении, так ещё и дальше на их горизонте маячит Новак Джокович.

— И Карлос Алькарас в той же половине! Что говорить, с сеткой действительно нужно определённое везение. Бывает и так, что тебе достаётся соперник, расположившийся в рейтинге низко, но при этом доставляющий массу неудобств. И ты, может быть, даже выиграешь этот матч, но это столько сил отнимет! Поэтому давайте посмотрим сначала матчи первого круга, они дадут возможность оценить, что будет дальше происходить.

Что касается Джоковича, то он матёрый волк. Он знает себя очень хорошо, умеет подготовиться и подвестись к соревнованиям в наилучшем виде. Я видела некоторые его турниры, где он постепенно, матч за матчем, обретал феноменальную форму. И он прекрасно понимает, что если не рассчитать силы и начать гонять по пять сетов на первой неделе, то придётся тяжело. Физическая форма будет иметь большое значение.

— Большинство лидеров ATP-тура, видимо, поэтому пропускают текущую неделю — копят силы. Но, скажем, Александр Зверев и Тейлор Фритц выступали в Женеве. Это излишняя самонадеянность?

— Необязательно. Смотрите, Зверев ведь довольно быстро проиграл в Италии, поэтому у него было достаточно свободного времени. К тому же он много пропустил из-за травмы, долго не выступал на турнирах высокого уровня. В том матче с Медведевым на римском «Мастерсе» Саша очень хорошо действовал, да и вообще сильно прибавил в последнее время, но у него потеряна уверенность в том, что он может послать мяч в нужную точку, выиграть розыгрыш в решающий момент.

Недаром говорят, что в теннисе иногда всё решает один мяч. Если посмотреть на статистику активно выигранных, то там зачастую минимальный перевес. Каждый точный удар — на вес золота. Звереву сейчас не хватает практики, и он совершенно правильно делает, что набирает её. Думаю, что и Фритц руководствуется примерно теми же причинами. К тому же, все разные. Кому-то надо провести 20 матчей, а потом отдохнуть, а кому-то — не требуется отдых и после 30. И на протяжении всей своей карьеры теннисисты изучают себя и знают свои возможности.

— Возвращаясь к россиянам, как всё-таки оцените готовность Рублёва и Хачанова? Андрей в Риме неожиданно проиграл квалифаю, 110-й ракетке мира Яннику Ханфману…

— Это как раз то, о чём я говорила в самом начале — последствия большой победы. Рублёв ведь в апреле взял «Мастерс» в Монте-Карло, и эти эмоции его так захлестнули, что он психологически оказался не готов к следующим турнирам. Не физически, не тактически, а именно эмоционально. Но я думаю, что к Парижу он придёт в себя, тем более уже три недели прошло. Андрей — боец, трудолюбивый парень, надеюсь, что у него всё будет получаться. У Карена некоторое время назад был период затишья, а сейчас он играет очень мощно и классно двигается по корту. На него приятно смотреть. Надеюсь, они встретятся в четвёртом круге, но прогнозов делать не буду и болеть за кого-то из них тоже. Пусть побеждает сильнейший.

— Аслан Карацев пробился в основную сетку через квалификацию, а совсем недавно навёл шороху на «Мастерсе» в Мадриде, также будучи квалифаем. Как считаете, получится у него повторить прорыв и на мэйджоре?

— Карацев, безусловно, талантливый парень, но его путь в мировом теннисе был очень долгим. И нужно понимать, что попасть в 128 лучших на турнире Большого шлема — это очень большое достижение. Знаете, теннис стал очень тяжёлым. Сегодня нет ребят, которые чего-нибудь не умеют. Все умеют всё. Поэтому тренеры ищут технические и тактические приёмы, стараются придумать что-то новое для своих подопечных. Вот, скажем, сошлись Циципас с Медведевым, и все смотрят, что делает грек, чтобы одолеть Даню. Потом Медведев выходит сражаться с Джоковичем, и специалисты ищут, что бы почерпнуть из действий Даниила на корте. Весь этот массив информации постоянно обрабатывается, и постепенно складывается картина игры конкретного теннисиста. Но это только набросок, который потом ещё надо выполнить. Этим теннис и интересен. А мировые лидеры — особенные. Иногда я даже не понимаю, как они могут так часто побеждать.

Также по теме В шаге от личного рекорда: Кудерметова проиграла Калининой и не смогла выйти в финал представительного турнира в Риме Вероника Кудерметова не смогла пробиться в первый в карьере финал теннисного турнира серии WTA 1000. В Риме она в трёх сетах уступила...

— Кстати о лидерах. «Ролан Гаррос» без Рафаэля Надаля потерял своё очарование?

— Нет, это всё тот же турнир Большого шлема, который будет смотреть весь мир. Рафе, конечно, очень обидно, что он не принимает участия, но, может, так и правильно? Вот уступил бы во втором круге из-за того, что колено болит, разве лучше бы было? Но пусть он сам за себя решает, мы всё равно знаем, что он великий.

Что говорить, все эти ребята, «большая тройка», уже возрастные. Среди них выделяется Новак. Он — самый идеальный с точки зрения поведения и отношения к себе игрок. Ест и пьёт правильно, делает всё по собственной системе и старается максимально продлить свою карьеру. Но люди, которые приходят посмотреть теннис, искренне радуются каждый раз, когда появляется какое-то новое лицо. Жизнь не стоит на месте. Все эти молодые ребята — Руне, Алькарас — привлекают уже не меньше внимания, чем Надаль.

— Можно назвать Карлоса наследником Рафы?

— Вряд ли, даже если учесть, что они из одной страны. Алькарас совсем другой. Он намного техничнее, у него гораздо шире арсенал. Карлос прекрасно играет с лёта, обладает разными подачами и все удары у него совершенно изумительные. Скажем, Надаль выходил к сетке, чтобы забить, когда того требовала ситуация, а Алькарас под манёвр заранее готовит комбинацию. Он действительно особенный.

— В женском туре сейчас «большой тройкой» стали называть Арину Соболенко, Елену Рыбакину и Игу Свёнтек. Кому из них отдадите предпочтение в Париже? И кто из россиянок способен бросить им вызов?

— Соболенко набрала потрясающую форму. У неё огромные возможности — как технические и тактические, так и, самое главное, физические. Вероника Кудерметова может успешно выступить: главное, чтобы она верила в себя.

Полька — невероятной силы женщина и мастер задавить противницу. Я смотрела их матч с Рыбакиной в Риме, где Свёнтек вышла на разминку и стала прыгать, как кенгуру. И я понимаю, что это не было разминкой, это был элемент психологического давления. Причём сама она побаивается Рыбакину, как мне кажется. Но, я надеюсь, тот факт, что Шарапова дважды брала «Ролан Гаррос» придаст и Рыбакиной, и Соболенко уверенность в том, что они тоже могут этого добиться. Что их стиль игры тоже ложится на современные грунтовые корты.

— Кудерметова как раз может встретиться со Свёнтек в четвёртом круге.

— Почему так сложно противостоять польке? У неё неординарная техника, если не считать великую физическую силу от природы. В теннисе очень важно читать действия соперника и предугадывать, куда полетит мяч. В случае с Игой очень сложно понять, куда она будет направлять мяч, будучи в защите. Неприятный соперник, однозначно, но Кудерметова может с ней упереться. Только нужно не позволять Свёнтек обострять, а для этого я бы посоветовала команде Кудерметовой посмотреть финал Медведева с Руне. Думаю, её тренер найдёт много интересного для подготовки к этому поединку.

— Как думаете, чего ожидать от Дарьи Касаткиной? Её немного штормит в этом сезоне.

— Объясню, почему. У Касаткиной сложный теннис — на чувствах, на подготовке, на деклассировании соперника. Ей каждый раз надо быть в идеальном состоянии, чтобы создавать те комбинации, которые приносят победы. Она не играет, как та же Свёнтек, которая может шарахнуть и забрать очко. Даше обязательно нужно подготовить ситуацию, а это требует много сил. Поэтому вполне естественно, что она иногда выдыхается. У неё не бывает простых матчей.

— За кем-то ещё будете пристально наблюдать на турнире?

— Начинаю сейчас приглядываться к сёстрам Андреевым. О них много говорят, и, наверное, не зря. Я себе по крайней мере поставила галочку, чтобы обязательно сходить на их матчи на Уимблдоне. Считаю, что только воочию, а не через телетрансляцию, можно увидеть и понять, как и почему теннисист выигрывает. Например, Серена Уильямс брала верх за счёт невероятной силы. У Насти Мыскиной, Лены Дементьевой были свои особенности. Мирре и Эрике прочат большое будущее, так что хочу своими глазами посмотреть, в чём их сила.